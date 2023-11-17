Как собрать в одном человеке технолога, ремонтника, специалиста охрантруда и творца

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
И так — со всеми ремонтными операциями: на каждую нужна своя техкарта или проект производства работ (ППР). Их созданием занимается команда сотрудников технического управления Лебединского ГОКа. В их числе — ведущий специалист по автоматизированному проектированию технической документации Дмитрий Столяренко.
— Мы создаём инструкции для ремонтов — прописываем последовательность действий, список инструментов, необходимых СИЗ. И как всё это сделать безопасно: оцениваем риски и выстраиваем процесс так, чтобы их избежать. Бывают проекты, где нужно учитывать большое количество нюансов, — поясняет Дмитрий.
Чтобы составить наиболее точную техкарту или проект, Дмитрий запрашивает у коллег уже имеющуюся документацию и чертежи, выезжает на нужный участок, осматривает оборудование. И, самое главное, консультируется с ремонтным персоналом.
— Слесари, токари, сварщики, которые отработали на комбинате лет по 20-25 — кладезь ценной информации. Всегда расспрашиваю, как они выполняют ремонтные операции, за счёт чего можно сделать быстрее, проще, как легче разобрать какой-нибудь узел и что для этого нужно. Я на комбинате работаю только три года, поэтому стараюсь черпать информацию отовсюду. И в первую очередь — от опытных профессионалов, — говорит Столяренко.
Помогают Дмитрию и коллеги из техуправления. Кроме того, каждый составленный документ проходит пристальную проверку и согласование у начальника того подразделения, где запланирован ремонт техники, а также у главных инженера, механика, энергетика и, конечно, в дирекции по ПБ, ОТ и ОС комбината. Вот такое коллективное техническое творчество.
Столяренко постоянно ищет пути, как упростить тот или иной процесс, вместе с конструкторами создаёт чертежи под модернизационные идеи. Недавний пример — оптимизация замены ленты на магистральном конвейере комплекса циклично-поточной технологии. У изготовителя оборудования для этой операции предусмотрены раскаточно-закаточные стойки (РЗС) — площадки с закреплёнными на них катушками («бухтами») для намотки-размотки ленты. Но они маленькие, из-за чего процесс замены шёл долго.
— Снимали ленту частями по 262 метра — столько вмещает одна оригинальная катушка со стойки. Потом столько же нового полотна раскатывали со второй бухты. Сшивали. Подавали сигнал диспетчеру, чтобы она активировала привод, и протаскивали до следующего куска. Так и делали: сняли часть старой ленты, положили новую. Полная протяжённость — 6 200 метров. Представляете, насколько муторным был процесс? И всё это время комплекс не работал, — поясняет Столяренко.
Лебединцы разработали свою конструкцию РЗС: новая бухта вмещает километр полотна! Теперь ленту меняют большими отрезками — такой подход позволил намного ускорить ремонт. Вулканизаторщики заранее «сшивают» короткие части, и в это время оборудование не стоит на паузе.
При монтаже новой раскаточно-закаточной стойки Дмитрий с конструкторами нашли способы ещё и улучшить её: добавили центрирующий ролик — для раскатки ленты ровно по оси, дополнительные ролики, исключающие трение полотна о площадку, съёмные ограждения. Просчитали и параметры крана, который сможет снимать и ставить бухты на новую стойку. На комбинате подходящего агрегата не нашли, но скоро будет — заказали кран нужных габаритов по чертежам, сделанным Столяренко и его коллегами.
Работу на Лебединском ГОКе Дмитрий выбрал, когда вернулся в родной Старый Оскол после окончания горного университета и первого трудового опыта в Москве — в Центре горного машиностроения. Он — горняк в третьем поколении: дед и отец — шахтёры. Дмитрий решил продолжить династию, но уже в конструкторском направлении.
— Когда познакомился со своей нынешней профессией, понял: она для меня, — говорит Столяренко. — Это не просто техническая работа, а настоящее творчество, почти что труд художника: каждый ремонт — уникален, а мы его оптимизируем и делаем по-новому. Тут огромное поле для профессионального роста: я должен постоянно узнавать новое в разных областях производства и совершенствоваться.
Наряду с профессией, осваивает ещё одну роль: два года назад Дмитрий стал папой.
— На работе изучал чертежи и схемы, а дома разучивал детские песенки, чтобы баюкать дочку, — с улыбкой говорит он. — Забота о таком маленьком родном человечке — что-то непередаваемое. Но в чём-то можно и параллели провести: дома я забочусь о благополучии семьи, а на работе — о коллегах. Ведь от того, насколько точную техкарту я составлю, зависит насколько аккуратно и безопасно пройдёт ремонт.