Как собрать в одном человеке технолога, ремонтника, специалиста охрантруда и творца

Помогают Дмитрию и коллеги из техуправления. Кроме того, каждый составленный документ проходит пристальную проверку и согласование у начальника того подразделения, где запланирован ремонт техники, а также у главных инженера, механика, энергетика и, конечно, в дирекции по ПБ, ОТ и ОС комбината. Вот такое коллективное техническое творчество.