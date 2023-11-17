Главное, чтоб не вязала: какую хурму продают в Белгороде и за сколько

Хурма добралась до Европы лишь в позапрошлом веке, между тем, на протяжении двух тысячелетий её выращивали и разводили в Китае и Японии. За это время выявили множество видов, а также вывели тысячи сортов хурмы, плоды которых отличались по своему составу, внешнему виду и вкусовым качествам. Хурму применяли для заживления ран, снятия воспалений и жара, лечения различных кожных заболеваний, избавления от паразитов, а также для восстановления зрения и нормализации работы желудочно-кишечного тракта. В настоящее время хурма рассматривается как продукт для лечения атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.