Главное, чтоб не вязала: какую хурму продают в Белгороде и за сколько

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
В настоящее время хурма в Белгороде представлена как на рынках, так и в торговых сетях. Её стоимость варьируется от 109 до 269 рублей за килограмм. Всё зависит от сорта. К примеру, сорт «Бычье сердце» можно приобрести за 170 рублей за 1 кг, «Персимон» обойдётся в 269 рублей, хурма из Азербайджана выставили на продажу за 149 рублей, а хурма «Шиш Бурун» стоит 169 рублей за 1 кг.
Хурма добралась до Европы лишь в позапрошлом веке, между тем, на протяжении двух тысячелетий её выращивали и разводили в Китае и Японии. За это время выявили множество видов, а также вывели тысячи сортов хурмы, плоды которых отличались по своему составу, внешнему виду и вкусовым качествам. Хурму применяли для заживления ран, снятия воспалений и жара, лечения различных кожных заболеваний, избавления от паразитов, а также для восстановления зрения и нормализации работы желудочно-кишечного тракта. В настоящее время хурма рассматривается как продукт для лечения атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.
Антиоксиданты являются основной ценностью хурмы, так как она обладает большим количеством этих полезных веществ. Особенно выделяется бета-каротин, который является предшественником витамина А. В хурме содержится его даже больше, чем в таких продуктах, как морковь, перец или тыква. Если употребить всего около 150 г хурмы, то можно получить до 20% суточной нормы бета-каротина. Важно отметить, что витамин А играет важную роль в обновлении клеток нашего организма. Кроме того, бета-каротин усиленно борется со свободными радикалами, что помогает защитить клетки от разрушения и замедлить процесс старения.
Ещё одним важным компонентом хурмы является витамин С. Этот фрукт обладает высоким содержанием этого витамина. Сочетание витамина С с витаминами группы В (80 г хурмы полностью покрывают суточную потребность в витамине В5) стимулирует работу иммунной системы, способствуя повышению сопротивляемости организма вирусным и бактериальным инфекциям. Кроме того, аскорбиновая кислота, которая также содержится в хурме в достаточном количестве, в сочетании с витамином Р, благоприятно влияет на состояние сосудов.
В составе хурмы содержится разнообразие микроэлементов, которые оказывают благотворное воздействие на организм. Особенно полезен калий, который помогает избавиться от излишков воды в организме, что особенно важно для людей, страдающих повышенным артериальным давлением. Ещё один ценный микроэлемент в хурме — магний. Он способствует нормализации работы сердечной мышцы, улучшает функционирование нервной системы и облегчает усвоение других полезных веществ.
Часто хурму рекомендуют при анемии, и это объясняется высоким содержанием железа в этом фрукте. Кроме того, хурма содержит йод, который имеет важное значение для нормальной работы щитовидной железы. Следует отметить, что продукты растительного происхождения редко содержат этот микроэлемент.
Употребление хурмы способствует активизации перистальтики кишечника. Плод усваивается в организме за примерно три часа, однако наличие в нём грубых пищевых волокон придаёт слабительное свойство. При умеренном потреблении хурма способна стабилизировать процесс стула. Но следует отметить, что данное утверждение относится только к спелым плодам.
Избыточное потребление хурмы с высоким содержанием танинов может привести к возникновению вздутия живота, болей в области желудка и проблем с кишечным прохождением.
Для людей, страдающих обострением хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, не рекомендуется употребление хурмы. Также тем, у кого есть проблемы с образованием камней в почках, следует воздержаться от употребления хурмы, так как она обладает мочегонным эффектом.
Хурма обладает значительным количеством углеводов — около 18,5 г на 100 г продукта, при этом четверть этой суммы приходится на глюкозу и фруктозу. Но, несмотря на это, гликемический индекс хурмы остаётся низким благодаря присутствию танинов, которые замедляют процесс всасывания питательных веществ, включая углеводы.
Людям, страдающим сахарным диабетом, следует осторожно относиться к употреблению хурмы. Хотя прямых запретов нет, не рекомендуется употреблять фрукт без меры. Важно также отметить, что больным сахарным диабетом рекомендуется обратить внимание на более незрелые экземпляры хурмы. В таких плодах содержится больше танинов, что означает, что глюкоза будет постепенно повышаться в крови. Кроме того, такие плоды обладают меньшим количеством сахара и богаты пищевыми волокнами, что полезно как для людей с диабетом, так и для тех, кто хочет контролировать свой вес.
При покупке хурмы необходимо обращать внимание на несколько важных признаков. Внешний вид плода, безусловно, является первым критерием. Плод должен быть мягким, спелым на вид, но при этом сохранять свою форму и не превращаться в кашу, когда вы берёте его в руки. Зрелая хурма должна давать небольшую вмятину при надавливании, однако её кожица должна оставаться целой. Наличие трещин и пятен на кожуре, наоборот, говорит о перезрелости, а иногда и о начавшемся гниении.
Цвет хурмы также имеет значение. Спелый плод обладает насыщенным красно-оранжевым оттенком. Разумеется, это может варьироваться в зависимости от конкретного сорта, но если перед вами бледно-оранжевая ягода, скорее всего, она не дозрела. В таком случае не стоит приобретать её, чтобы не разочароваться и не потратить деньги зря.
Обратите внимание на состояние плодоножки и листьев у хурмы. У спелых плодов они должны быть сухими. Цвет плода под ними должен быть тёмно-коричневым. Например, сорт хурмы «Шахиня» характеризуется гладкой, блестящей и полупрозрачной кожицей с тонкими чёрными кольцами. Чем больше этих колец, тем спелее плод.
Если вы сомневаетесь, как правильно выбрать хурму, рекомендуется остановиться на сорте «Королёк». Он никогда не вяжет, даже если ещё не созрел полностью.