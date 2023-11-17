Глава белгородского детсада присваивала себе зарплату неработающей воспитательницы

Как считает следствие, жительница региона более года незаконно начисляла зарплату неработающему в учреждении воспитателю. Эти деньги обвиняемая присваивала себе и тратила их в личных целях. Управлению образования местной администрации причинён вред в размере 113 тыс. рублей.