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Детсад

Глава белгородского детсада присваивала себе зарплату неработающей воспитательницы

17 ноября 2023, 15:51
Фото: 1MI
Детсад

Экс-заведующую белгородским детсадом будут судить за хищение бюджетных денег

Её обвиняют в мошенничестве, совершённом с использованием служебного положения. Ущерб оценили в 113 тыс. рублей. Уголовное дело направили на рассмотрение в суд, сообщили в региональной прокуратуре.

Экс-заведующую детским садом будут судить за хищение бюджетных средств. Ей удалось присвоить 113 тыс. рублей.

Прокуратура Красногвардейского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против бывшего директора детского сада. Белгородку обвиняют в мошенничестве, совершённом лицом с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Как считает следствие, жительница региона более года незаконно начисляла зарплату неработающему в учреждении воспитателю. Эти деньги обвиняемая присваивала себе и тратила их в личных целях. Управлению образования местной администрации причинён вред в размере 113 тыс. рублей.

Уголовное дело направили на рассмотрение в суд. Женщине грозит до шести лет колонии.

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#Белгородская область#Прокуратура#Уголовное дело#Красногвардейский район#Хищение#Детсад#Белгород#Наталья Корявых#Заведующая
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