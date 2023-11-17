Гладков объяснил, почему в белгородских больницах требуют надевать маски

Posted Сегодня, 17:57
Published Сегодня, 17:57
Modified Сегодня, 17:59
Updated Сегодня, 17:59
Белгородка спросила у Вячеслава Гладкова, действует ли в Белгородской области масочный режим: «Почему врач областной поликлиники требует надевать маски?».
Вячеслав Гладков ответил, что никаких противоречий здесь нет. Глава региона отметил, что сейчас идёт ухудшение эпидемиологической ситуации — период гриппа, многие также болеют ковидом.
У нас в регионе эпидемиологической порог не превышен. Но в тех населённых пунктах, где идёт отрицательная динамика, главные врачи имеют право вводить масочный режим. Зачем это делается — в больницу приходят здоровые и больные, для того, чтобы снизить риск заболевания здоровых людей, вводится масочный режим на территории учреждения здравоохранения. Поэтому врач сделал всё правильно.
Вячеслав Гладков