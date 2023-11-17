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Published Сегодня, 17:57

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Updated Сегодня, 17:59

Гладков объяснил, почему в белгородских больницах требуют надевать маски

Гладков объяснил, почему в белгородских больницах требуют надевать маски

17 ноября 2023, 17:57
Фото: 1MI
Тему подняла местная жительница во время эфира губернатора.

Белгородка спросила у Вячеслава Гладкова, действует ли в Белгородской области масочный режим: «Почему врач областной поликлиники требует надевать маски?».

Вячеслав Гладков ответил, что никаких противоречий здесь нет. Глава региона отметил, что сейчас идёт ухудшение эпидемиологической ситуации — период гриппа, многие также болеют ковидом.

У нас в регионе эпидемиологической порог не превышен. Но в тех населённых пунктах, где идёт отрицательная динамика, главные врачи имеют право вводить масочный режим. Зачем это делается — в больницу приходят здоровые и больные, для того, чтобы снизить риск заболевания здоровых людей, вводится масочный режим на территории учреждения здравоохранения. Поэтому врач сделал всё правильно.
Вячеслав Гладков
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#Белгородская область#Медицина#Грипп#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Маски
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