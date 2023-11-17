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Published Сегодня, 06:31

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Отопление

Детей отправили на дистанционку из-за отсутствия отопления в белгородской школе

17 ноября 2023, 06:31
Фото: 1MI
Отопление

Дома, школа и ФОК остались без отопления из-за аварии в белгородском Бирюче

В Бирюче из-за порыва теплосетей без тепла остались 16 многоквартирных домов и три соцобъекта. Тепловая компания приступила к восстановительным работам, сообщила глава Красногвардейского района Галина Руденко.
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ЖКХ

Учащиеся Бирюченской школы сегодня, 17 ноября, ушли на дистанционное обучение. Причиной стало отсутствие отопления.

По информации главы Красногвардейского района Галины Руденко, отопления нет в ряде зданий из-за порыва теплосетей. Тепла нет в 16 многоквартирных домах, упомянутой школе, ФОКе «Старт» и УПЦ.

Тепловая компания уже ведёт восстановительные работы. Ситуация находится на контроле местной администрации.

Ранее жители Белгорода просили решить проблему с крышными котельными на Молодёжной. В начале июня жителям МКД обещали заменить нерабочие модули и восстановить документацию по крышным котельным. Как утверждал местный житель, этого сделано не было. Мэр Валентин Демидов заявил, что работы выполнены на 80%, а горячая вода и отопление в доме есть.

Белгородцы просят решить проблему с крышными котельными на Молодёжной
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#Общество#Белгородская область#Бирюч#ЖКХ#ФОК#Школа#Красногвардейский район#Отопление#Белгород#Наталья Корявых#Галина Руденко
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