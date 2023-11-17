Детей отправили на дистанционку из-за отсутствия отопления в белгородской школе

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
Учащиеся Бирюченской школы сегодня, 17 ноября, ушли на дистанционное обучение. Причиной стало отсутствие отопления.
По информации главы Красногвардейского района Галины Руденко, отопления нет в ряде зданий из-за порыва теплосетей. Тепла нет в 16 многоквартирных домах, упомянутой школе, ФОКе «Старт» и УПЦ.
Тепловая компания уже ведёт восстановительные работы. Ситуация находится на контроле местной администрации.
Ранее жители Белгорода просили решить проблему с крышными котельными на Молодёжной. В начале июня жителям МКД обещали заменить нерабочие модули и восстановить документацию по крышным котельным. Как утверждал местный житель, этого сделано не было. Мэр Валентин Демидов заявил, что работы выполнены на 80%, а горячая вода и отопление в доме есть.