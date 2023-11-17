Детей отправили на дистанционку из-за отсутствия отопления в белгородской школе

Ранее жители Белгорода просили решить проблему с крышными котельными на Молодёжной. В начале июня жителям МКД обещали заменить нерабочие модули и восстановить документацию по крышным котельным. Как утверждал местный житель, этого сделано не было. Мэр Валентин Демидов заявил, что работы выполнены на 80%, а горячая вода и отопление в доме есть.