Что случилось в белгородском приграничье и что происходит с ценами на курицу?

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
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Сегодня, 17 ноября, ВСУ вновь атаковали Белгородскую область. Днём над селом Новая Таволжанка Шебекинского округа был замечен украинский дрон. БПЛА сбросил над населённым пунктом одно взрывное устройство, которое попало в хозпостройку. Она загорелась.
В результате атаки также пострадал соседний частный жилой дом: в нём выбило окна, посекло фасады и забор. По информации губернатора области Вячеслава Гладкова, пострадавших среди мирных жителей нет.
За сегодняшний день ещё один украинский беспилотник был замечен над регионом. Около 15:30 его сбила система ПВО, сообщили в Минобороны РФ. Точное место происшествия неизвестно. О каких-либо последствиях также не сообщалось.
В начале октября Федеральная антимонопольная служба заинтересовалась крупными компаниями, специализирующихся на продаже мяса: АО «Приосколье», ПАО «Черкизово», «ГАП Ресурс». Всё дело в ценах: если компании завышают стоимость продукции, то к предприятиям применят антимонопольные меры. Позже производители приняли решение снизить отпускные цены на тушку бройлера.
Журналисты Бел.Ру ещё в октябре изучали стоимость продукции вышеуказанных компаний. Спустя месяц редакция решила проверить, изменились ли в какую-либо сторону цены на мясо.
Итак, на сегодняшний день куриная печень 500 грамм от «Черкизово» стоит 159 рублей, а от «Ясных зорей» — 140 рублей. За куриное филе от «Черкизово» белгородцам придётся заплатить от 384 рублей до 439 рублей, от «Приосколья» — 359 рублей и от «Ясных зорей» — 389 рублей.
Выяснилось, что за месяц стоимость куриной продукции практически не изменилась.
Ознакомиться с ценами и узнать о средней стоимости крыльев, голени и грудки можно в материале Бел.Ру.
Вчера, 16 ноября, в соцсетях появилась жалоба: белгородцев возмутил оставленный на выезде с парковки автомобиль. Фотографию нарушения опубликовали региональные паблики.
Позже выяснилось, что машина принадлежит супруге заместителя мэра Белгорода. Василий Голиков объяснил, что оставлял машину у МФЦ ранним утром — около 05:20 — для того, чтобы подрядчик забрал авто на ремонт. Однако тот не объявился, и машина простояла долгое время, перекрывая другим транспортным средствам путь.
Чиновник утверждает, что автомобили появились после того, как он припарковал авто. А когда на выезде начала образовываться пробка, его жене позвонили и попросили убрать машину.
В настоящий момент в ГИБДД решают, были ли нарушены правила или нет.