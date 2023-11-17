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Posted Сегодня, 15:30

Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Последствия обстрела

Что случилось в белгородском приграничье и что происходит с ценами на курицу?

17 ноября 2023, 15:30
Фото: 1MI
Последствия обстрела
Сегодня, 17 ноября, белгородцы обсуждали сразу несколько событий: из-за машины семьи заммэра в центре Белгорода водители не могли выехать с парковки, а цены на мясо птицы в регионе почти не изменились. В это же время украинские дроны продолжают атаковать населённые пункты области.
Сюжет
Обстрел

Атаки продолжаются

Сегодня, 17 ноября, ВСУ вновь атаковали Белгородскую область. Днём над селом Новая Таволжанка Шебекинского округа был замечен украинский дрон. БПЛА сбросил над населённым пунктом одно взрывное устройство, которое попало в хозпостройку. Она загорелась.

В результате атаки также пострадал соседний частный жилой дом: в нём выбило окна, посекло фасады и забор. По информации губернатора области Вячеслава Гладкова, пострадавших среди мирных жителей нет.

За сегодняшний день ещё один украинский беспилотник был замечен над регионом. Около 15:30 его сбила система ПВО, сообщили в Минобороны РФ. Точное место происшествия неизвестно. О каких-либо последствиях также не сообщалось.

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Как обстоят дела с ценами на мясо?

В начале октября Федеральная антимонопольная служба заинтересовалась крупными компаниями, специализирующихся на продаже мяса: АО «Приосколье», ПАО «Черкизово», «ГАП Ресурс». Всё дело в ценах: если компании завышают стоимость продукции, то к предприятиям применят антимонопольные меры. Позже производители приняли решение снизить отпускные цены на тушку бройлера.

Журналисты Бел.Ру ещё в октябре изучали стоимость продукции вышеуказанных компаний. Спустя месяц редакция решила проверить, изменились ли в какую-либо сторону цены на мясо.

Итак, на сегодняшний день куриная печень 500 грамм от «Черкизово» стоит 159 рублей, а от «Ясных зорей» — 140 рублей. За куриное филе от «Черкизово» белгородцам придётся заплатить от 384 рублей до 439 рублей, от «Приосколья» — 359 рублей и от «Ясных зорей» — 389 рублей.

Выяснилось, что за месяц стоимость куриной продукции практически не изменилась.

Ознакомиться с ценами и узнать о средней стоимости крыльев, голени и грудки можно в материале Бел.Ру.

На вес золота: как изменилась цена на куриное мясо от «Черкизово» и других брендов
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История с машиной семьи чиновника

Вчера, 16 ноября, в соцсетях появилась жалоба: белгородцев возмутил оставленный на выезде с парковки автомобиль. Фотографию нарушения опубликовали региональные паблики.

Позже выяснилось, что машина принадлежит супруге заместителя мэра Белгорода. Василий Голиков объяснил, что оставлял машину у МФЦ ранним утром — около 05:20 — для того, чтобы подрядчик забрал авто на ремонт. Однако тот не объявился, и машина простояла долгое время, перекрывая другим транспортным средствам путь.

Чиновник утверждает, что автомобили появились после того, как он припарковал авто. А когда на выезде начала образовываться пробка, его жене позвонили и попросили убрать машину.

В настоящий момент в ГИБДД решают, были ли нарушены правила или нет.

Выезд с парковки в центре Белгорода оказался заблокирован из-за заместителя мэра
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