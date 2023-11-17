Что случилось в белгородском приграничье и что происходит с ценами на курицу?

Сегодня, 17 ноября, белгородцы обсуждали сразу несколько событий: из-за машины семьи заммэра в центре Белгорода водители не могли выехать с парковки, а цены на мясо птицы в регионе почти не изменились. В это же время украинские дроны продолжают атаковать населённые пункты области.

Сюжет Обстрел