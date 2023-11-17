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ГИБДД

Белгородская ГИБДД назвала район, где пешеходов сбивали чаще всего

17 ноября 2023, 10:45
Фото: 1MI
ГИБДД

Десять пешеходов погибли на старооскольских дорогах

Данные об аварийности стали известны в ходе заседания рабочей группы. За прошедшие десять месяцев в Старом Осколе случилось 59 наездов на пешеходов, часть из которых стали смертельными.
Сюжет
ДТП

Замгубернатора Белгородской области Владимир Базаров и начальник управления Госавтоинспекции региона Олег Толстой обсудили аварийность с участием пешеходов на территории Старооскольского округа. По актуальной информации, за десять месяцев 2023 года зарегистрировано 59 наездов на пешеходов. Десять человек погибли, ещё 52 получили ранения.

Среди условий, способствующих возникновению ДТП, назвали отсутствие светофоров, знаков и «лежачих полицейских» на отдельных участках, недостатки и ошибки организации дорожного движения. В Старом Осколе поручено провести комиссионное обследование пешеходных переходов.

Напомним, что 4 ноября 30-летний водитель в Старом Осколе сбил 13-летнего мальчика, который шёл по нерегулируемому пешеходному переходу. Подросток получил травмы. В этот же день в Старом Осколе 63-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте, когда её сбил автомобиль. Она скончалась.

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#Белгородская область#ДТП#Старый Оскол#Пешеход#Новости Старого Оскола#Аварийность#Владимир Базаров#Александра Склярова
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