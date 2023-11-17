Белгородская ГИБДД назвала район, где пешеходов сбивали чаще всего

Напомним, что 4 ноября 30-летний водитель в Старом Осколе сбил 13-летнего мальчика, который шёл по нерегулируемому пешеходному переходу. Подросток получил травмы. В этот же день в Старом Осколе 63-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте, когда её сбил автомобиль. Она скончалась.