Белгородская ГИБДД назвала район, где пешеходов сбивали чаще всего

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Замгубернатора Белгородской области Владимир Базаров и начальник управления Госавтоинспекции региона Олег Толстой обсудили аварийность с участием пешеходов на территории Старооскольского округа. По актуальной информации, за десять месяцев 2023 года зарегистрировано 59 наездов на пешеходов. Десять человек погибли, ещё 52 получили ранения.
Среди условий, способствующих возникновению ДТП, назвали отсутствие светофоров, знаков и «лежачих полицейских» на отдельных участках, недостатки и ошибки организации дорожного движения. В Старом Осколе поручено провести комиссионное обследование пешеходных переходов.
Напомним, что 4 ноября 30-летний водитель в Старом Осколе сбил 13-летнего мальчика, который шёл по нерегулируемому пешеходному переходу. Подросток получил травмы. В этот же день в Старом Осколе 63-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте, когда её сбил автомобиль. Она скончалась.