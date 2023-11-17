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Published Сегодня, 14:23

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Updated Сегодня, 14:25

Восемь человек пострадали в ДТП в Белгородской области за день

Белгородец сбил двух женщин, объезжая выбежавшую на дорогу собаку

17 ноября 2023, 14:23
Фото: 1MI

Восемь человек пострадали в ДТП в Белгородской области за день

За вчерашний день, 16 ноября, на территории Белгородской области случилось три аварии, в которых пострадали люди. Всего ранения получили два пешехода, три пассажира автомобилей и трое водителей. Подробности сообщили в региональном УМВД.
Сюжет
ДТП

Первая авария случилась в 17:00 в посёлке Ракитное. 18-летний водитель ВАЗ-21099 не выбрал безопасную скорость движения и, пытаясь объехать выбежавшую на дорогу собаку, сбил двух пенсионерок 62 и 75 лет. Женщины получили травмы.

В Старом Осколе в 08:10 53-летний водитель Kia Rio не выбрал безопасную скорость, выехал с дороги и съехал в дорожное ограждение. Ему и его 42-летнему пассажиру понадобилась медицинская помощь.

В Чернянском районе в 12:35 61-летний водитель авто Opel Astra на опасном повороте выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Лада-210740». Оба водителя и две 64-летние пассажирки второго автомобиля пострадали.

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#Белгородская область#ДТП#Старый Оскол#Авария#Чернянский район#Пешеходы#Ракитянский район#Собака#Белгород#Александра Склярова
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