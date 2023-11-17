Белгородец сбил двух женщин, объезжая выбежавшую на дорогу собаку

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Первая авария случилась в 17:00 в посёлке Ракитное. 18-летний водитель ВАЗ-21099 не выбрал безопасную скорость движения и, пытаясь объехать выбежавшую на дорогу собаку, сбил двух пенсионерок 62 и 75 лет. Женщины получили травмы.
В Старом Осколе в 08:10 53-летний водитель Kia Rio не выбрал безопасную скорость, выехал с дороги и съехал в дорожное ограждение. Ему и его 42-летнему пассажиру понадобилась медицинская помощь.
В Чернянском районе в 12:35 61-летний водитель авто Opel Astra на опасном повороте выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Лада-210740». Оба водителя и две 64-летние пассажирки второго автомобиля пострадали.