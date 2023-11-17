Белгородец сбил двух женщин, объезжая выбежавшую на дорогу собаку

Восемь человек пострадали в ДТП в Белгородской области за день

За вчерашний день, 16 ноября, на территории Белгородской области случилось три аварии, в которых пострадали люди. Всего ранения получили два пешехода, три пассажира автомобилей и трое водителей. Подробности сообщили в региональном УМВД.