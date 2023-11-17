Белгородэнерго призывает водителей спецтехники к осторожности в охранных зонах ЛЭП

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
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Updated Сегодня, 09:40
Повреждаемость электрических кабелей возрастает в период строительного сезона. В этом году при прокладке и ремонте инженерных сетей произошло 23 порыва кабельных ЛЭП, большая часть из них — в Белгороде. По всем фактам виновникам предъявлены материальные претензии.
Стоит помнить, что не допускается применение землеройной техники на расстоянии менее 1 метра, а ударных и вибропогружных механизмов — менее 5 метров от кабельной линии. За поврежденное энергооборудование нарушитель привлекается к ответственности по ст. 9.7 КоАП РФ.
«Причиной аварий чаще всего является элементарная беспечность, поэтому водителям спецтехники необходимо быть осторожными вблизи энергообъектов, уточнять трассы прохождения кабельных сетей. Кроме материального ущерба и неудобств, связанных с отключением электроснабжения, нарушители могут подвергнуть свою жизнь опасности, поскольку линии находятся под напряжением. Помните об этом и соблюдайте правила», — подчеркнул директор филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.