Белгородэнерго призывает водителей спецтехники к осторожности в охранных зонах ЛЭП

Повреждаемость электрических кабелей возрастает в период строительного сезона. В этом году при прокладке и ремонте инженерных сетей произошло 23 порыва кабельных ЛЭП, большая часть из них — в Белгороде. По всем фактам виновникам предъявлены материальные претензии.