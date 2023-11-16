Зима в Белгород придёт совсем скоро? Гидрометцентр предупреждает о снеге и холодах

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
В пятницу, 17 ноября, в Белгородской области установится облачная с прояснениями погода. Столбик термометра ночью остановится на отметке от 0 ˚С до +5 ˚С. Возможны небольшие, а в отдельных районах — умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер переменных направлений 2-7 м/с.
Ночью и утром регион вновь накроет туман. Днём воздух прогреется до +4…+9 ˚С. Временами будут идти дожди. Ветер южной четверти 6-11 м/с.
В Белгороде небольшие осадки в виде дождя со снегом пройдут ночью при +2 ˚С. Днём потеплеет до +4 ˚С. Будет облачно, пройдёт небольшой дождь.
По прогнозу Гидрометцентра, в ночь на 17 ноября ожидаются заморозки — столбик термометра опустится до -2 ˚С. Минусовая температура ночью продержится как минимум до 22 ноября. При этом с понедельника холодная погода установится и днём. В первые три рабочих дня на следующей неделе, согласно актуальному прогнозу, будет идти снег. Температура будет колебаться от -6 ˚С до -1 ˚С.