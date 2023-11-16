Зима в Белгород придёт совсем скоро? Гидрометцентр предупреждает о снеге и холодах

По прогнозу Гидрометцентра, в ночь на 17 ноября ожидаются заморозки — столбик термометра опустится до -2 ˚С. Минусовая температура ночью продержится как минимум до 22 ноября. При этом с понедельника холодная погода установится и днём. В первые три рабочих дня на следующей неделе, согласно актуальному прогнозу, будет идти снег. Температура будет колебаться от -6 ˚С до -1 ˚С.