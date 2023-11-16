В Белгородскую область с начала года приехало 1419 человек из дальнего зарубежья

Чаще всего приезжали в Яковлевский округ — 353 человека, Новооскольский и Алексеевский округа — 229 и 140 соответственно. Выбирали и районы: в Белгородский прибыло 2219 человек, в Красногвардейский — 272, Прохоровский — 158, Краснояружский и Чернянский — по 57 человек, в Волоконовский и Красненский — 55 и 54 соответственно. Реже всего для жилья выбирали Ровеньский район — туда переехали всего 13 человек.