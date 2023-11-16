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Миграционная убыль снизилась в Белгородской области

В Белгородскую область с начала года приехало 1419 человек из дальнего зарубежья

16 ноября 2023, 13:36
Фото: 1MI

Миграционная убыль снизилась в Белгородской области

За девять месяцев миграционная убыль в регионе уменьшилась на 4703 человека в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Подробности сообщили в Белгородстате.

Миграционная убыль за январь–сентябрь 2023 года в Белгородской области составила 2377 человек. В аналогичный период прошлого года показатель был на 4703 больше.

В результате обмена населением с другими регионами миграционная убыль составила 2080 человек. Сохраняется миграционный прирост в обмене населением с новыми регионами. Показатель составил 2076 человек.

Миграционный прирост наблюдался благодаря обмену населением со странами СНГ — 390 человек. Чаще всего приезжали из Киргизии и Казахстана — 281 человек.

Из дальнего зарубежья в Белгородскую область приехало 1419 человек. Убыли в указанные государства 2106 человек. Миграционная убыль составила 687 человек.

Чаще всего приезжали в Яковлевский округ — 353 человека, Новооскольский и Алексеевский округа — 229 и 140 соответственно. Выбирали и районы: в Белгородский прибыло 2219 человек, в Красногвардейский — 272, Прохоровский — 158, Краснояружский и Чернянский — по 57 человек, в Волоконовский и Красненский — 55 и 54 соответственно. Реже всего для жилья выбирали Ровеньский район — туда переехали всего 13 человек.

Миграционная убыль наблюдалась в Белгороде — 3766 человек, а также в Шебекинском — 715 человек, Валуйском — 353 человека, Грайворонском округах — 238 человек и в Корочанском, Борисовском и Вейделевском районах — 454, 171 и 126 человек соответственно. Меньшие показатели зафиксированы в Губкинском и Старооскольском округах, а также в Ивнянском и Ракитянском районах — в каждом муниципалитете цифра меньше 100.

В 2022 году в Белгородской области зафиксировали миграционную убыль населения
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