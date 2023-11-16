В Белгородскую область с начала года приехало 1419 человек из дальнего зарубежья

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Миграционная убыль за январь–сентябрь 2023 года в Белгородской области составила 2377 человек. В аналогичный период прошлого года показатель был на 4703 больше.
В результате обмена населением с другими регионами миграционная убыль составила 2080 человек. Сохраняется миграционный прирост в обмене населением с новыми регионами. Показатель составил 2076 человек.
Миграционный прирост наблюдался благодаря обмену населением со странами СНГ — 390 человек. Чаще всего приезжали из Киргизии и Казахстана — 281 человек.
Из дальнего зарубежья в Белгородскую область приехало 1419 человек. Убыли в указанные государства 2106 человек. Миграционная убыль составила 687 человек.
Чаще всего приезжали в Яковлевский округ — 353 человека, Новооскольский и Алексеевский округа — 229 и 140 соответственно. Выбирали и районы: в Белгородский прибыло 2219 человек, в Красногвардейский — 272, Прохоровский — 158, Краснояружский и Чернянский — по 57 человек, в Волоконовский и Красненский — 55 и 54 соответственно. Реже всего для жилья выбирали Ровеньский район — туда переехали всего 13 человек.
Миграционная убыль наблюдалась в Белгороде — 3766 человек, а также в Шебекинском — 715 человек, Валуйском — 353 человека, Грайворонском округах — 238 человек и в Корочанском, Борисовском и Вейделевском районах — 454, 171 и 126 человек соответственно. Меньшие показатели зафиксированы в Губкинском и Старооскольском округах, а также в Ивнянском и Ракитянском районах — в каждом муниципалитете цифра меньше 100.