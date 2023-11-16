Устранить до 25-го: Минюст рассказал о нарушениях в православном детсаду в Белгороде

Руководителю организации вынесли письменное предупреждение и до 25 декабря учреждение должно исправить нарушения. Бел.Ру направило официальные запросы в ведомство, проводившее проверку, и в прокуратуру, чтобы узнать подробности. В региональной прокуратуре ответили, что они этот детский сад не проверяли. А в министерстве юстиции пояснили, что если до обозначенного срока учреждение не исправит нарушения — «будут приняты меры реагирования», опять-таки, без конкретики.