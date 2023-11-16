Устранить до 25-го: Минюст рассказал о нарушениях в православном детсаду в Белгороде

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Главный учредитель православного детского сада в Белгороде — Белгородская и Старооскольская епархия. За прошлый год выручка учреждения составила более 12 млн рублей, при этом был чистый убыток более 420 тысяч.
В течение месяца — с 18 сентября по 13 октября — в детсаду проводило плановую проверку управление Министерства юстиции по региону. Нарушения обнаружили в отчётах за 2021–2022 годы, там была недостоверная информация о доходах от иностранных источников, также нашли отсутствие раздельного учёта таких доходов. Проблемы были и с уставом православного детсада — там не обнаружили описание используемой символики.
Руководителю организации вынесли письменное предупреждение и до 25 декабря учреждение должно исправить нарушения. Бел.Ру направило официальные запросы в ведомство, проводившее проверку, и в прокуратуру, чтобы узнать подробности. В региональной прокуратуре ответили, что они этот детский сад не проверяли. А в министерстве юстиции пояснили, что если до обозначенного срока учреждение не исправит нарушения — «будут приняты меры реагирования», опять-таки, без конкретики.