Трое белгородцев попали под суд за незаконное обналичивание денег

Областной суд признал белгородцев виновными в ведении незаконной банковской деятельности, совершённой организованной группой и сопряжённой с извлечением дохода в особо крупном размере (п. б ч. 2 ст. 172 УК РФ). Двоих приговорили к двум годам девяти месяцам принудительных работ с удержанием 10% зарплаты. Третьего ограничили в свободе на 3,5 года.