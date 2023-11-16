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Published Сегодня, 14:29

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Деньги

Трое белгородцев попали под суд за незаконное обналичивание денег

16 ноября 2023, 14:29
Фото: 1MI
Деньги
Группа действовала в течение двух лет. За это время фигуранты создали ряд номинальных фирм и незаконно обналичивали деньги. Подробности уголовного дела сообщили в региональном УФСБ.
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Деньги

Фигурантов уголовного дела было трое — они проживали в Красногвардейском районе и в Белгороде. Установлено, что подсудимые незаконно занимались банковской деятельностью. Белгородцам уже вынесли приговор.

По данным УФСБ, с мая 2015 по апрель 2017 года злоумышленники создали ряд номинальных компаний и руководили ими. Это позволило фигурантам незаконно обналичивать деньги.

Областной суд признал белгородцев виновными в ведении незаконной банковской деятельности, совершённой организованной группой и сопряжённой с извлечением дохода в особо крупном размере (п. б ч. 2 ст. 172 УК РФ). Двоих приговорили к двум годам девяти месяцам принудительных работ с удержанием 10% зарплаты. Третьего ограничили в свободе на 3,5 года.

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#Деньги#Белгородская область#Уголовное дело#Красногвардейский район#Суд#Уфсб#Белгород#Наталья Корявых
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