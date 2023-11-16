Трое белгородцев попали под суд за незаконное обналичивание денег

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Фигурантов уголовного дела было трое — они проживали в Красногвардейском районе и в Белгороде. Установлено, что подсудимые незаконно занимались банковской деятельностью. Белгородцам уже вынесли приговор.
По данным УФСБ, с мая 2015 по апрель 2017 года злоумышленники создали ряд номинальных компаний и руководили ими. Это позволило фигурантам незаконно обналичивать деньги.
Областной суд признал белгородцев виновными в ведении незаконной банковской деятельности, совершённой организованной группой и сопряжённой с извлечением дохода в особо крупном размере (п. б ч. 2 ст. 172 УК РФ). Двоих приговорили к двум годам девяти месяцам принудительных работ с удержанием 10% зарплаты. Третьего ограничили в свободе на 3,5 года.