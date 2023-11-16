Суд ввёл процедуру наблюдения на белгородском «Ровеньки-маслосырзаводе»

Напомним, что о сложностях с кредиторами у компании стало известно в прошлом году. В пресс-службе организации «Бел.Ру» тогда сообщили, что руководство завода в Ровеньках и белгородский минсельхоз ведут переговоры с банками-кредиторами и выстраивают конструктивный диалог.