Суд ввёл процедуру наблюдения на белгородском «Ровеньки-маслосырзаводе»

Posted Сегодня, 17:15
Published Сегодня, 17:15
Modified Сегодня, 17:17
Updated Сегодня, 17:17
Арбитражный суд Белгородской области удовлетворил заявление банка ВТБ и ввёл на ООО «Ровеньки-маслосырзавод» процедуру наблюдения до 12 марта 2024 года. Издание уточняет, что заявление банка рассматривалось с февраля прошлого года. Судебные заседания несколько раз откладывались по ходатайствам компании.
Представители банка заявили, что с 2022 года сумму задолженности компания так и не погасила. Сумма требования банка составляет 286,9 млн руб.