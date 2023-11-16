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Суд ввёл процедуру наблюдения на белгородском «Ровеньки-маслосырзаводе»

Суд ввёл процедуру наблюдения на белгородском «Ровеньки-маслосырзаводе»

16 ноября 2023, 17:15
Фото: 1MI
Временным управляющим назначен Алексей Лаптев. Процедура наблюдения введена до 12 марта 2024 года, сообщает «Коммерсант».

Арбитражный суд Белгородской области удовлетворил заявление банка ВТБ и ввёл на ООО «Ровеньки-маслосырзавод» процедуру наблюдения до 12 марта 2024 года. Издание уточняет, что заявление банка рассматривалось с февраля прошлого года. Судебные заседания несколько раз откладывались по ходатайствам компании.

Представители банка заявили, что с 2022 года сумму задолженности компания так и не погасила. Сумма требования банка составляет 286,9 млн руб.

Напомним, что о сложностях с кредиторами у компании стало известно в прошлом году. В пресс-службе организации «Бел.Ру» тогда сообщили, что руководство завода в Ровеньках и белгородский минсельхоз ведут переговоры с банками-кредиторами и выстраивают конструктивный диалог.

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#Белгородская область#Банк#Суды#Белгород#Алина Харина#Кредитор#Процедура наблюдения
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