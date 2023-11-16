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Published Сегодня, 07:17

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Updated Сегодня, 07:19

Полиция

Стали известны подробности ДТП под Белгородом с участием полицейского

16 ноября 2023, 07:17
Фото: 1MI
Полиция

Под Белгородом столкнулись машина ППС и иномарка

Происшествие случилось 15 ноября в Яковлевском округе. Водитель иномарки ранен, его доставили в больницу. Подробности случившегося сообщили в региональном УМВД.
Сюжет
ДТП

В Строителе Яковлевского городского округа 15 ноября около 16:00 случилось ДТП. По предварительным данным, на перекрёстке улиц 5 Августа и Советской произошло столкновение автомобиля УАЗ «Патриот» патрульно-постовой службы под управлением 23-летнего полицейского с Renault Logan.

Оба автомобиля повреждены. 52-летнего водителя иномарки с травмами доставили в больницу.

Сообщается, что полицейский автомобиль двигался на разрешающий сигнал светофора. В настоящий момент выясняются подробности произошедшего.

Отметим, что 15 ноября на Богданке в Белгороде произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали три человека.

Видео с места аварии
Видео: Telegram-канал "Строитель онлайн"
Трое пострадавших: стали известны подробности массового ДТП в Белгороде
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