Стали известны подробности ДТП под Белгородом с участием полицейского

В Строителе Яковлевского городского округа 15 ноября около 16:00 случилось ДТП. По предварительным данным, на перекрёстке улиц 5 Августа и Советской произошло столкновение автомобиля УАЗ «Патриот» патрульно-постовой службы под управлением 23-летнего полицейского с Renault Logan.