Стали известны подробности ДТП под Белгородом с участием полицейского

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
В Строителе Яковлевского городского округа 15 ноября около 16:00 случилось ДТП. По предварительным данным, на перекрёстке улиц 5 Августа и Советской произошло столкновение автомобиля УАЗ «Патриот» патрульно-постовой службы под управлением 23-летнего полицейского с Renault Logan.
Оба автомобиля повреждены. 52-летнего водителя иномарки с травмами доставили в больницу.
Сообщается, что полицейский автомобиль двигался на разрешающий сигнал светофора. В настоящий момент выясняются подробности произошедшего.
Отметим, что 15 ноября на Богданке в Белгороде произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали три человека.