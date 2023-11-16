Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:36

Published Сегодня, 04:36

Modified Сегодня, 04:36

Updated Сегодня, 04:36

Белгородские астрологи оценивают свои услуги дорого

«Специалист расскажит»: сколько стоят услуги астролога в Белгородской области

16 ноября 2023, 04:36
Фото: Midjourney

Белгородские астрологи оценивают свои услуги дорого

Астрология продолжает пользоваться популярностью в России. И пока учёные со скептиками разочарованно вздыхают, миллионы женщин по всей стране с упоением изучают натальные карты и прогнозы. За особым советом нередко решают обратиться к «спецу», а разговор с таким в Белгородской области стоит дорого.

Сколько стоят классические услуги астрологов в Белгороде

Астрологии уже несколько тысяч лет. За всё своё время существования она успела обрасти множеством ответвлений: появились свои школы, разные течения, нюансы и детали. Но вот незадача: с момента создания астрология ни разу не смогла доказать свою эффективность с научной точки зрения.

Тем не менее, это не мешает ей пользоваться популярностью уже в современном мире. Высокие технологии спокойно соседствуют с практиками из далёкого и тёмного прошлого, и, более того, даже дополняют друг друга. Пример тому — сайты объявлений о предоставлении услуг.

На одном из них можно найти 21 предложение со словом «астрология» в описании. Чаще всего такие объявления на размещают женщины, и свои услуги они оценивают в среднем в 2 тыс. рублей. Зависит от того, что хочет получить клиент.

Фото: сайт "Авито"

«Классическая» астрология включает в себя составление натальных карт, подсчёт совместимости знаков зодиака, написание прогнозов на год вперёд и так далее. Каждая услуга оценивается отдельно: самыми дорогими являются прогнозы и натальные карты — стоят они в районе 5 тыс. рублей. Гораздо дешевле обходится выяснение совместимости в паре — в среднем по 2 тыс. за услугу. При этом ряд астрологов обещает за эти деньги составить «образ идеального партнера для каждого в паре» и провести «синастрию», сиречь полный разбор совместимости пары. Есть даже возможность заказать карту «релокации» для переезда за 3,5 тыс. рублей: после объявления частичной мобилизации такая услуга наверняка пользовалась среди суеверных призывников особым спросом.

Фото: сайт "Авито"

Есть на белгородском «Авито» и астролог ведический. Его прайс — от 3,5 тыс. рублей за услугу. А услуг не меньше, чем звёзд на небе. Основные из них:

  • различные и уже знакомые нам «синастрии» по картам — по 6 тыс. за одну
  • составление гороскопа сразу на месяц — за 1 тыс. рублей
  • выяснение «благоприятной даты» под определённое событие — 7 тыс. рублей
  • выяснение «кармической задачи» — 3,5 тыс. рублей

Иными словами, чтобы подготовиться на месяц вперёд, узнав все лучшие даты и совместимость с партнёром, необходимо оставить у астролога порядка 15 тыс. рублей. С учётом выяснения кармической задачи — все 18,5 тыс. рублей.

Фото: сайт "Авито"

Сколько стоят другие магические услуги астрологов в Белгороде

Но белгородские астрологи способны не только на составление натальных карт и прогнозов, но и на «настоящую» магию. Есть ряд объявлений с предложением вернуть мужа. Например, «специалист любовной магии» со стажем в 14 лет заверяет, что с помощью Вуду способен провернуть приворот и отвод соперников, а также совершить обряд по гармонизации отношений. Цену не указывает, но предупреждает о возможном мошенничестве на платформе.

Всe ритуалы безопасны, для Вас нет негативных последствий! Допустим, у Вас ушёл Любимый человек. Вы вложили много времени и сил, чтобы этот человек был рядом с Вами. Тут что-то случилось, и Вы разошлись. Я не призываю Вас работать со мной. Но советую быть бдительными, чтобы не стать жертвой мошенников.
объявление мага-астролога на «Авито»
Фото: сайт "Авито"

А вот астролог из Шебекино в своём объявлении «Астролог подскажит» (орфография сохранена) предлагает помимо классических прогнозов установить точное время рождения с «ректификацией» (за 6 тыс. рублей), транзитным методом узнать, как будут развиваться события в той или иной сфере (за 1 тыс. рублей), а также подготовить «солярный прогноз» (за 2.5 тыс. рублей).

Фото: сайт "Авито"

Почему астрология популярна и работает ли она

В мировом научном сообществе гороскопы не признают. Ряд экспертов и вовсе считает учение лженаучным: до сих пор никому из сторонников астрологии путём научного эксперимента не удалось доказать, что обнаруженные закономерности и накопленный опыт подтверждаются на практике.

Но руководство научной библиотеки Белгорода всё равно пригласило на грядущий научно-популярный лекторий астролога. Журналист связался с учреждением и спросил, для каких целей это было сделано. Редакции Бел.Ру ответили, что лекции астрологов пользуются большей популярностью, нежели лекции других спикеров. И разве что звёзды расскажут — почему.

«Умный город»? Астролог прочтёт лекцию в научно-просветительском проекте в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
Ведьмин край, озеро Любви и призраки «Тигров»: мифы Белгородской областиТочный гороскоп на ноябрь: какие знаки в ноябре ждут эпохальные события?«Белая полоса» от астролога: кому больше всех повезёт в 2024 году
#Белгородская область#Эксклюзив#Белгород#Артем Черненко
Подпишитесь
Казань брал: «Белогорье» одержало волевую победу над вечным соперником из Татарстана
Вчера, 18:40
«Пол-остановки отдали под магазинчик»: у белгородцев возникли вопросы к властям
Вчера, 14:55
В рамках договора: Белгород просит передать участок у Центрального парка ДСК
Вчера, 12:36
В Белгороде в память о массовом убийстве появится мемориал
Вчера, 09:40
Роспотребнадзор назвал продукцию «Приосколья», в которой обнаружили сальмонеллу
Вчера, 10:44
Из жизни ёжиков: Белгород исчез в тумане
Вчера, 13:25