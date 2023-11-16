«Специалист расскажит»: сколько стоят услуги астролога в Белгородской области

Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
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Updated Сегодня, 04:36
Астрологии уже несколько тысяч лет. За всё своё время существования она успела обрасти множеством ответвлений: появились свои школы, разные течения, нюансы и детали. Но вот незадача: с момента создания астрология ни разу не смогла доказать свою эффективность с научной точки зрения.
Тем не менее, это не мешает ей пользоваться популярностью уже в современном мире. Высокие технологии спокойно соседствуют с практиками из далёкого и тёмного прошлого, и, более того, даже дополняют друг друга. Пример тому — сайты объявлений о предоставлении услуг.
На одном из них можно найти 21 предложение со словом «астрология» в описании. Чаще всего такие объявления на размещают женщины, и свои услуги они оценивают в среднем в 2 тыс. рублей. Зависит от того, что хочет получить клиент.
«Классическая» астрология включает в себя составление натальных карт, подсчёт совместимости знаков зодиака, написание прогнозов на год вперёд и так далее. Каждая услуга оценивается отдельно: самыми дорогими являются прогнозы и натальные карты — стоят они в районе 5 тыс. рублей. Гораздо дешевле обходится выяснение совместимости в паре — в среднем по 2 тыс. за услугу. При этом ряд астрологов обещает за эти деньги составить «образ идеального партнера для каждого в паре» и провести «синастрию», сиречь полный разбор совместимости пары. Есть даже возможность заказать карту «релокации» для переезда за 3,5 тыс. рублей: после объявления частичной мобилизации такая услуга наверняка пользовалась среди суеверных призывников особым спросом.
Есть на белгородском «Авито» и астролог ведический. Его прайс — от 3,5 тыс. рублей за услугу. А услуг не меньше, чем звёзд на небе. Основные из них:
Иными словами, чтобы подготовиться на месяц вперёд, узнав все лучшие даты и совместимость с партнёром, необходимо оставить у астролога порядка 15 тыс. рублей. С учётом выяснения кармической задачи — все 18,5 тыс. рублей.
Но белгородские астрологи способны не только на составление натальных карт и прогнозов, но и на «настоящую» магию. Есть ряд объявлений с предложением вернуть мужа. Например, «специалист любовной магии» со стажем в 14 лет заверяет, что с помощью Вуду способен провернуть приворот и отвод соперников, а также совершить обряд по гармонизации отношений. Цену не указывает, но предупреждает о возможном мошенничестве на платформе.
Всe ритуалы безопасны, для Вас нет негативных последствий! Допустим, у Вас ушёл Любимый человек. Вы вложили много времени и сил, чтобы этот человек был рядом с Вами. Тут что-то случилось, и Вы разошлись. Я не призываю Вас работать со мной. Но советую быть бдительными, чтобы не стать жертвой мошенников.
объявление мага-астролога на «Авито»
А вот астролог из Шебекино в своём объявлении «Астролог подскажит» (орфография сохранена) предлагает помимо классических прогнозов установить точное время рождения с «ректификацией» (за 6 тыс. рублей), транзитным методом узнать, как будут развиваться события в той или иной сфере (за 1 тыс. рублей), а также подготовить «солярный прогноз» (за 2.5 тыс. рублей).
В мировом научном сообществе гороскопы не признают. Ряд экспертов и вовсе считает учение лженаучным: до сих пор никому из сторонников астрологии путём научного эксперимента не удалось доказать, что обнаруженные закономерности и накопленный опыт подтверждаются на практике.
Но руководство научной библиотеки Белгорода всё равно пригласило на грядущий научно-популярный лекторий астролога. Журналист связался с учреждением и спросил, для каких целей это было сделано. Редакции Бел.Ру ответили, что лекции астрологов пользуются большей популярностью, нежели лекции других спикеров. И разве что звёзды расскажут — почему.