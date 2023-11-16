«Специалист расскажит»: сколько стоят услуги астролога в Белгородской области

«Классическая» астрология включает в себя составление натальных карт, подсчёт совместимости знаков зодиака, написание прогнозов на год вперёд и так далее. Каждая услуга оценивается отдельно: самыми дорогими являются прогнозы и натальные карты — стоят они в районе 5 тыс. рублей. Гораздо дешевле обходится выяснение совместимости в паре — в среднем по 2 тыс. за услугу. При этом ряд астрологов обещает за эти деньги составить «образ идеального партнера для каждого в паре» и провести «синастрию», сиречь полный разбор совместимости пары. Есть даже возможность заказать карту «релокации» для переезда за 3,5 тыс. рублей: после объявления частичной мобилизации такая услуга наверняка пользовалась среди суеверных призывников особым спросом.