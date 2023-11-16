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Обстрелы

Ситуация в приграничье осталась сложной, а в Белгороде не работала оплата в автобусах

16 ноября 2023, 15:30
Фото: 1MI
Обстрелы
Совбез оценил ситуацию в белгородском приграничье, в автобусах областного центра возникли сложности с оплатой, а как минимум двое белгородцев дошли до суда из-за курсов задержанного блогера Аяза Шабутдинова.

Ситуация в приграничье

Совбез РФ оценил ситуацию в белгородском, брянском и курском приграничье. Как оказалось, три указанных региона с начала года обстреливали 8 тысяч раз.

Ущерб, причинённый атаками ВСУ в Белгородской, Курской и Брянской областях, составил 7 млрд рублей. Эти данные назвал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе совещания. Оно проходило в соседней Воронежской области.

Как утверждает Патрушев, ситуация в приграничье остаётся сложной. Имеются факты усиления террористической и диверсионной деятельности. В частности, совершено 120 терактов, большая часть из них — с беспилотных летательных аппаратов. Секретарь Совбеза также добавил, что более 50 преступлений и 25 терактов удалось предотвратить.

На днях Белгородская область подверглась атаке дронов-камикадзе. В Грайворонском горокруге в Новостроевке-Второй БПЛА ударил по инфраструктурному объекту связи. В Солнцевке в Белгородском районе с беспилотника сбросили взрывное устройство, ещё один БПЛА сбили. Село атаковали и дроном-камикадзе. Ещё один такой же беспилотник ударил по хутору Варишкин.

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Неработающая оплата

Утро в Белгороде началось с проблем — в городских автобусах не работали терминалы. Минтранс со ссылкой на Организатора пассажирских перевозок писал о сбоях в работе терминалов для оплаты проезда. Пассажиров просили расплачиваться наличными. По состоянию на утро специалисты работали над устранением неполадок. О причине сбоев не сообщалось.

После полудня проблема осталась на четырёх маршрутах. По данным минтранса, не работала оплата на тот момент на маршрутах № 21, 33, 42, 43 — примерно в 30 автобусах. Пассажиров также просили оплачивать проезд наличными. На остальных маршрутах неполадки тогда уже устранили.

Однако после внедрения безналичной оплаты не все белгородцы носят с собой мелочь. Местный житель поинтересовался, последуют ли штрафы, если налички под рукой не оказалось. В минтрансе ответили, что штрафовать пассажиров не будут, но только на тех четырёх маршрутах, где днём не работали терминалы.

Добавим, что ближе к вечеру ещё одна белгородка написала, что терминалы не работали и на маршруте №104. Официально об этом не сообщалось.

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Иски против Шабутдинова

В начале ноября задержали блогера Аяза Шабутдинова. Инфобизнесмена обвиняют в мошенничестве, совершённом организованной группой в особо крупном размере. Речь идёт о восьми эпизодах преступления.

Как оказалось, в 2023 году к «Like Центру» Шабутдинова подали рекордное число исков, в том числе белгородцы. Известно о как минимум двух таких случаях. Ещё один иск был из Курской области. Недовольных учеников в Центральном Черноземье, за исключением Белгорода и Курска, не нашлось.

Минимальная цена курсов, по которым судились россияне, составила 150 тыс. рублей, а максимальная — 400 тыс. рублей. Сильнее всего Шабутдинов «насосил» москвичам. На его центр они подавали в суд как минимум 64 раза.

Как минимум двое белгородцев дошли до суда из-за курсов задержанного Шабутдинова
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#Белгородская область#Автобус#Иски#Белгород#Оплата проезда#Наталья Корявых#Итоги дня#Приграничье#Беспилотники#Атаки ВСУ
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