Ситуация в приграничье осталась сложной, а в Белгороде не работала оплата в автобусах

Однако после внедрения безналичной оплаты не все белгородцы носят с собой мелочь. Местный житель поинтересовался, последуют ли штрафы, если налички под рукой не оказалось. В минтрансе ответили, что штрафовать пассажиров не будут, но только на тех четырёх маршрутах, где днём не работали терминалы.