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Пешеходный переход

Приведут к стандарту: в Белгороде обновят светофоры и сделают контрастное освещение

16 ноября 2023, 06:47
Фото: 1MI
Пешеходный переход

Переходы у школ и детсадов в Белгороде обезопасят

Пешеходные переходы около образовательных учреждений города приведут к национальным стандартам. Работы проведут в несколько этапов, сообщили в мэрии.
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Школы

Пешеходные переходы около школ и детских садов Белгорода приведут к национальным стандартам. В планах — установить светофоры Т7 с жёлтым мигающим сигналом, а также сделать контрастное освещение.

Работы планируют проводить в несколько этапов. Согласно планам, светофоры и новое освещение появятся на 27 переходах. Изменения затронут школы № 3, 6, 8, 12, 13, 15, 18, 19, 26, 37, 40, 43, 17, детские сады № 86 и 88. Сделать это должны до 25 декабря.

Белгорблагоустройство потратит на указанные работы 4 млн рублей. В следующем году установка светофоров и освещения продолжится.

Напомним, в Белгородской области на дорогах регионального назначения установят 11 светофоров. Они появятся в нескольких муниципалитетах в следующем году. Четыре из них установят в Белгородском районе.

В Белгородской области появятся 11 светофоров на дорогах регионального назначения
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#Город#Белгородская область#Школы#Новости Белгорода#Мэрия#Детские сады#Пешеходные переходы#Белгород#Наталья Корявых
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