Приведут к стандарту: в Белгороде обновят светофоры и сделают контрастное освещение

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
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Updated Сегодня, 06:49
Пешеходные переходы около школ и детских садов Белгорода приведут к национальным стандартам. В планах — установить светофоры Т7 с жёлтым мигающим сигналом, а также сделать контрастное освещение.
Работы планируют проводить в несколько этапов. Согласно планам, светофоры и новое освещение появятся на 27 переходах. Изменения затронут школы № 3, 6, 8, 12, 13, 15, 18, 19, 26, 37, 40, 43, 17, детские сады № 86 и 88. Сделать это должны до 25 декабря.
Белгорблагоустройство потратит на указанные работы 4 млн рублей. В следующем году установка светофоров и освещения продолжится.
Напомним, в Белгородской области на дорогах регионального назначения установят 11 светофоров. Они появятся в нескольких муниципалитетах в следующем году. Четыре из них установят в Белгородском районе.