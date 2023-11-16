Оснований нет: чиновники не проверяли историю с привязанным пациентом в Белгороде

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Чиновники не проводили проверку после истории с привязанным пациентом в горбольнице №2. Как оказалось, формальных поводов для этого не было.
Редакция обратилась к белгородским властям и поинтересовалась результатами проверки, но её даже не проводили. В областном минздраве пояснили, что основанием для проведения проверки по факту фиксации пациента является обращение непосредственно в медучреждение или министерство здравоохранения с указанием персональных данных пациента.
Но информация о случившемся распространялась только в интернете. К чиновникам же по поводу ситуации никто так и не обратился.
Информация об указанном факте была распространена в социальных сетях. При этом ни в данную медицинскую организацию, ни в министерство здравоохранения запрос с указанием персональных данных пациента, получавшего медицинскую помощь в городской больнице №2 Белгорода, не поступал. В связи с этим оснований для проведения служебной проверки не было.
минздрав Белгородской области
История произошла в августе 2023 года. Белгородец пожаловался, что его родственника выписали из больницы с кровавыми порезами. Тогдашний главврач горбольницы №2 Роман Проценко объяснил, что у привязывания были существенные причины. Однако их медик не назвал, сославшись на врачебную тайну.
Вскоре ситуацию прокомментировал и глава регионального минздрава Андрей Иконников. По его словам, процедура фиксации пациента была выполнена правильно. Мужчина вёл себя агрессивно, поэтому его пришлось привязать к кровати.