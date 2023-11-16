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Больница

Оснований нет: чиновники не проверяли историю с привязанным пациентом в Белгороде

16 ноября 2023, 08:30
Фото: 1MI
Больница

Проверки по ситуации с привязанным в горбольнице № 2 в Белгороде не было

В минздраве объяснили, что формальных оснований для проведения проверки нет. Оказалось, что информацию распространяли только в соцсетях, а непосредственно в горбольницу №2 и министерство никто не обращался, пишет Go31. История произошла ещё в августе. Мужчину выписали из медучреждения с порезами.

Чиновники не проводили проверку после истории с привязанным пациентом в горбольнице №2. Как оказалось, формальных поводов для этого не было.

Редакция обратилась к белгородским властям и поинтересовалась результатами проверки, но её даже не проводили. В областном минздраве пояснили, что основанием для проведения проверки по факту фиксации пациента является обращение непосредственно в медучреждение или министерство здравоохранения с указанием персональных данных пациента.

Но информация о случившемся распространялась только в интернете. К чиновникам же по поводу ситуации никто так и не обратился.

Информация об указанном факте была распространена в социальных сетях. При этом ни в данную медицинскую организацию, ни в министерство здравоохранения запрос с указанием персональных данных пациента, получавшего медицинскую помощь в городской больнице №2 Белгорода, не поступал. В связи с этим оснований для проведения служебной проверки не было.
минздрав Белгородской области

История произошла в августе 2023 года. Белгородец пожаловался, что его родственника выписали из больницы с кровавыми порезами. Тогдашний главврач горбольницы №2 Роман Проценко объяснил, что у привязывания были существенные причины. Однако их медик не назвал, сославшись на врачебную тайну.

Вскоре ситуацию прокомментировал и глава регионального минздрава Андрей Иконников. По его словам, процедура фиксации пациента была выполнена правильно. Мужчина вёл себя агрессивно, поэтому его пришлось привязать к кровати.

В горбольнице № 2 объяснили, почему белгородца выписали с кровавыми порезами
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#Белгородская область#Медицина#Больница#Горбольница №2#Новости Белгорода#Пациент#Белгород#Наталья Корявых#Андрей иконников#Роман Проценко
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