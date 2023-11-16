Оснований нет: чиновники не проверяли историю с привязанным пациентом в Белгороде

Проверки по ситуации с привязанным в горбольнице № 2 в Белгороде не было

В минздраве объяснили, что формальных оснований для проведения проверки нет. Оказалось, что информацию распространяли только в соцсетях, а непосредственно в горбольницу №2 и министерство никто не обращался, пишет Go31. История произошла ещё в августе. Мужчину выписали из медучреждения с порезами.