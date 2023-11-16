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Хоккей

Обменялись победами: «Белгород» уступил «Прогрессу»

16 ноября 2023, 09:53
Фото: МХК "Белгород"/vk.com/club8075812
Хоккей

Белгородские хоккеисты проиграли гостям из Глазова

Игра 15 ноября завершилась счётом 2:3. Две шайбы у белгородцев забросил Роберт Алиев.
Сюжет
Хоккей

15 ноября на арене «Оранжевый лёд» вновь встретились молодёжная хоккейная команда «Белгород» и глазовский «Прогресс». В этот раз победа была за соперником.

Счёт открыл белгородец Роберт Алиев. Однако гости отыгрались — в середине периода две результативные атаки провели Владимир Савин и Никита Белицын. Тот же Алиев довёл счёт до 2:2, однако победа в итоге всё же осталась за «Прогрессом» — её глазовской команде принёс Никита Никитин. Встреча завершилась счётом 2:3.

В турнирной таблице после вчерашней игры МХК «Белгород» остаётся на седьмом месте. В тройке лидеров — МХК «Тамбов», МХК «Олимпия» и «Протон». Вчерашний соперник «Прогресс» расположился на 10-й строчке.

В следующий раз белгородцы примут на домашней арене «Протон» из Нововоронежа. Игры состоятся 25 и 26 ноября. Начало — в 13:00.

Напомним, что 14 ноября встреча с глазовским «Прогрессом» завершилась победой белгородцев — 2:1.

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