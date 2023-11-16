Обменялись победами: «Белгород» уступил «Прогрессу»

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
15 ноября на арене «Оранжевый лёд» вновь встретились молодёжная хоккейная команда «Белгород» и глазовский «Прогресс». В этот раз победа была за соперником.
Счёт открыл белгородец Роберт Алиев. Однако гости отыгрались — в середине периода две результативные атаки провели Владимир Савин и Никита Белицын. Тот же Алиев довёл счёт до 2:2, однако победа в итоге всё же осталась за «Прогрессом» — её глазовской команде принёс Никита Никитин. Встреча завершилась счётом 2:3.
В турнирной таблице после вчерашней игры МХК «Белгород» остаётся на седьмом месте. В тройке лидеров — МХК «Тамбов», МХК «Олимпия» и «Протон». Вчерашний соперник «Прогресс» расположился на 10-й строчке.
В следующий раз белгородцы примут на домашней арене «Протон» из Нововоронежа. Игры состоятся 25 и 26 ноября. Начало — в 13:00.
Напомним, что 14 ноября встреча с глазовским «Прогрессом» завершилась победой белгородцев — 2:1.