Обменялись победами: «Белгород» уступил «Прогрессу»

Счёт открыл белгородец Роберт Алиев. Однако гости отыгрались — в середине периода две результативные атаки провели Владимир Савин и Никита Белицын. Тот же Алиев довёл счёт до 2:2, однако победа в итоге всё же осталась за «Прогрессом» — её глазовской команде принёс Никита Никитин. Встреча завершилась счётом 2:3.