Не пожалел пенсионера: белгородец оставил пожилого мужчину без документов на авто

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
По предварительным данным, в Старом Осколе 84-летний водитель ВАЗ-2107 оставил свой автомобиль на парковке и ушёл, забыв закрыть машину. В «семёрке» остались водительское удостоверение мужчины, свидетельство о регистрации и полис ОСАГО.
Мимо припаркованного автомобиля проходил 23-летний местный житель, который заметил незапертую машину и решил украсть оставленные в ней документы. После обращения пенсионера в дежурную часть УМВД полицейские смогли найти вора — им оказался неоднократно судимый мужчина.
В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по части 2 статьи 325 УК РФ («Похищение документов»). Ему грозит наказание в виде ареста сроком до трёх месяцев.
Подозреваемому запретили выезжать за пределы города. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все подробности произошедшего.