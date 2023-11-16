Не пожалел пенсионера: белгородец оставил пожилого мужчину без документов на авто

Белгородец выкрал из незапертой машины документы

Инцидент произошёл в Старом Осколе. Мужчина заметил незапертую машину и решил выкрасть оставленные в ней документы. Но его обнаружили, а документы изъяли. Теперь ему грозит арест до трёх месяцев сообщили в региональном УМВД.