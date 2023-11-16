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Документы

Не пожалел пенсионера: белгородец оставил пожилого мужчину без документов на авто

16 ноября 2023, 10:32
Фото: 1MI
Документы

Белгородец выкрал из незапертой машины документы

Инцидент произошёл в Старом Осколе. Мужчина заметил незапертую машину и решил выкрасть оставленные в ней документы. Но его обнаружили, а документы изъяли. Теперь ему грозит арест до трёх месяцев сообщили в региональном УМВД.

По предварительным данным, в Старом Осколе 84-летний водитель ВАЗ-2107 оставил свой автомобиль на парковке и ушёл, забыв закрыть машину. В «семёрке» остались водительское удостоверение мужчины, свидетельство о регистрации и полис ОСАГО.

Мимо припаркованного автомобиля проходил 23-летний местный житель, который заметил незапертую машину и решил украсть оставленные в ней документы. После обращения пенсионера в дежурную часть УМВД полицейские смогли найти вора — им оказался неоднократно судимый мужчина.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по части 2 статьи 325 УК РФ («Похищение документов»). Ему грозит наказание в виде ареста сроком до трёх месяцев.

Подозреваемому запретили выезжать за пределы города. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все подробности произошедшего.

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#Белгородская область#Старый Оскол#Пенсионер#Похищение#Новости Старого Оскола#Документы#Александра Склярова
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