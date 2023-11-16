Натуральное и нежирное: какие блюда можно и что нельзя готовить на Новый 2024 год

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
В восточном календаре каждому жизненному циклу, состоящему из 12 месяцев, соответствует конкретное небесное существо — магическое животное, обладающее своей стихией, вкусами и характером. Чтобы достичь желаемого, необходимо завоевать благосклонность этого небесного покровителя, понять его настоящую природу и найти правильный подход.
Символом года 2024 является Зелёный Деревянный Дракон. Это мистическое существо считается предвестником перемен и новой эпохи. Своенравный, амбициозный, стремительный, яркий и мощный зверь покровительствует тем, кто не боится рисковать и смело использует предоставленные возможности для улучшения своей жизни. Владыка ближайших 12 месяцев щедро одаривает подарками, награждает удачей и помогает тем, кто полагает все усилия для достижения своих целей.
В китайской мифологии драконы символизируют огонь и имеют буйный нрав. Однако зелёный цвет и связь с природой смягчают их характер, делая этих существ более покладистыми. Дракон ценит не только праздничные волнения и веселье, но и стремится к гармонии, сотворению и стабильности.
Несмотря на свою мощь и силу, драконы в восточной мифологии считаются миролюбивыми существами. Увлекательные события и перемены следуют за этим таинственным существом, принося энергию и помогая людям преодолевать трудности.
Дракон символизирует процветание и успех, а зелёный цвет наделяет его гибкостью, дипломатичностью, спокойствием и умением приспосабливаться к новым обстоятельствам.
Элемент дерева указывает на творческий дух дракона, его независимость и страсть к исследованию и познанию мира. Дерево также ассоциируется с основой вселенной, жизнью и возрождением не только в восточной мифологии, но и в западной культуре.
Кроме того, дракон обожает всё мистическое и загадочное, поэтому он всегда появляется в високосный год. Так как встретить новый 2024 год с учётом характера его покровителя?
Веселье, шум и множество гостей — всё это приветствуется. Можно без страха задумываться о крупных идеях и строить планы, в которых символ года обязательно поддержит. Однако мошенничество и сомнительные махинации категорически запрещены. Покровитель не выносит обмана.
Семья также имеет большое значение для дракона. Он ценит крепкие семейные узы, взаимопомощь и традиции. Поэтому лучше отметить праздник в кругу семьи и наладить отношения с теми, с кем возникли разногласия. Нельзя забывать о блеске, изобилии декораций и огней, которые приводят в восторг хозяина 2024 года.
Как наилучшим образом встретить Новый 2024 год и какие блюда приготовить, чтобы этот мифический покровитель остался довольным?
Важно отметить, что дракон является всеядным существом и способен питаться как растительной, так и животной пищей. Чтобы угодить Зелёному Дракону, необходимо меню. На праздничном столе обеспечить разнообразие блюд не представит особых затруднений. Это может быть:
Как уже отмечалось, дракон настаивает на том, чтобы вся еда была свежей и натуральной в 2024 году.
В качестве главного блюда следует приготовить мясо, независимо от способа приготовления: тушение, жарка или запекание. Для дополнительного вкуса рекомендуется добавить ароматные специи. Дракон также обожает рыбу и морепродукты. Можно приготовить вкусную рыбу, чтобы заручиться поддержкой дракона в трудную минуту.
Среди фруктов рекомендуется выбрать тропические варианты. Можно приобрести разнообразные экзотические фрукты, такие как папайя, пепино, личи и цитрусовые. И наряду с ними подойдут также классические яблоки и груши.
Салаты с рыбой и овощами также отлично подходят для новогоднего стола.
В качестве десертов рекомендуются лёгкие варианты без жирных сливок или сгущёнки, но с добавлением сливочного масла.
Главное правило — умеренность и разнообразие, а также свежесть блюд. Желательно готовить всё непосредственно перед подачей и приготовлением стола. Дракон обожает свежую пищу.
Существуют определённые блюда, которые могут задеть дракона или просто разочаровать его. Лучше воздержаться не только от их подачи на стол, но и от употребления в пищу в новогоднюю ночь.
1. Избегайте блюд, приготовленных по методу «фломбер» (алкоголем обливают и поджигают). Дракон может их неправильно истолковать и подумать, что это его конкуренты. Ведь он тоже способен дышать огнём. Что касается блюд, приготовленных на огне, то здесь мнения разделяются, но в новогоднюю ночь лучше от них воздержаться.
2. Избегайте салатов с копчёной колбасой и рыбными консервами. Дракон предпочитает свежее мясо и рыбу.
3. Не употребляйте полуфабрикаты и продукты с длительным сроком хранения, а также высококалорийные, жирные блюда.
4. Откажитесь от слишком острых блюд или сильно приправленных острыми специями и копчёностями, особенно на новогоднем столе.
5. Избегайте блюд со сгущённым молоком. Вообще, стоит избегать всего, где оно используется — кремы, выпечка и т. д.