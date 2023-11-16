Натуральное и нежирное: какие блюда можно и что нельзя готовить на Новый 2024 год

1. Избегайте блюд, приготовленных по методу «фломбер» (алкоголем обливают и поджигают). Дракон может их неправильно истолковать и подумать, что это его конкуренты. Ведь он тоже способен дышать огнём. Что касается блюд, приготовленных на огне, то здесь мнения разделяются, но в новогоднюю ночь лучше от них воздержаться.