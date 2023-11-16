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Posted Сегодня, 06:26

Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

Терминал

Ищите мелочь: утро в Белгороде началось со сбоев

16 ноября 2023, 06:26
Фото: 1MI
Терминал

В автобусах Белгорода засбоили терминалы

Проблема случилась утром 16 ноября. Пассажиров попросили на время устранения неполадок оплачивать проезд наличными.

Утро 16 ноября в Белгороде началось с неудобств для пассажиров общественного транспорта. Минтранс со ссылкой на Организатора пассажирских перевозок пишет о сбоях в работе терминалов для оплаты проезда.

Что стало причиной проблемы, пока точно не известно. Специалисты уже работают над устранением неполадок.

Пока же пассажиров просят оплачивать проезд наличными.

Напомним, что на пригородных рейсах продолжают активно внедрять систему оплаты «вход/выход». Однако проблемы всё ещё остаются.

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#Город#Белгородская область#Минтранс#Автобус#Новости Белгорода#Инна Рогова#Белгород#Оплата проезда#Валидатор
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