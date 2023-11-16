Ищите мелочь: утро в Белгороде началось со сбоев

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Утро 16 ноября в Белгороде началось с неудобств для пассажиров общественного транспорта. Минтранс со ссылкой на Организатора пассажирских перевозок пишет о сбоях в работе терминалов для оплаты проезда.
Что стало причиной проблемы, пока точно не известно. Специалисты уже работают над устранением неполадок.
Пока же пассажиров просят оплачивать проезд наличными.
Напомним, что на пригородных рейсах продолжают активно внедрять систему оплаты «вход/выход». Однако проблемы всё ещё остаются.