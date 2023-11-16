Минтранс назвал четыре маршрута в Белгороде, где до сих пор не работают терминалы

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
В Белгороде остаются проблемы с безналичной оплатой проезда. Терминалы до сих пор не работают на маршрутах № 21, 33, 42, 43. Речь идёт о примерно 30 автобусах. Пассажиров просят оплачивать проезд наличными средствами.
На остальных маршрутах проблему уже устранили.
Напомним, что сложности с безналичной оплатой проезда возникли утром 16 ноября.
На трудности, впрочем, белгородцы жаловались и ранее. Так, сообщалось, что в столице региона появилась «аномальная зона» — остановка, при посадке на которой списывалось больше средств, чем положено. Организатор пассажирских перевозок пояснил, что проблемы связаны с потерей спутниковой связи.