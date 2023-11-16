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Автобус

Минтранс назвал четыре маршрута в Белгороде, где до сих пор не работают терминалы

16 ноября 2023, 11:02
Фото: 1MI
Автобус

Проблемы с оплатой проезда в Белгороде сохраняются в 30 автобусах

Неполадки возникли утром 16 ноября. До сих пор ситуация не нормализовалась на четырёх маршрутах общественного транспорта. Минтранс перечислил номера автобусов.

В Белгороде остаются проблемы с безналичной оплатой проезда. Терминалы до сих пор не работают на маршрутах № 21, 33, 42, 43. Речь идёт о примерно 30 автобусах. Пассажиров просят оплачивать проезд наличными средствами.

На остальных маршрутах проблему уже устранили.

Напомним, что сложности с безналичной оплатой проезда возникли утром 16 ноября.

На трудности, впрочем, белгородцы жаловались и ранее. Так, сообщалось, что в столице региона появилась «аномальная зона» — остановка, при посадке на которой списывалось больше средств, чем положено. Организатор пассажирских перевозок пояснил, что проблемы связаны с потерей спутниковой связи.

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