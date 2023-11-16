Минтранс назвал четыре маршрута в Белгороде, где до сих пор не работают терминалы

На трудности, впрочем, белгородцы жаловались и ранее. Так, сообщалось, что в столице региона появилась «аномальная зона» — остановка, при посадке на которой списывалось больше средств, чем положено. Организатор пассажирских перевозок пояснил, что проблемы связаны с потерей спутниковой связи.