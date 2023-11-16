Мэрия пообещала решить вопрос с подтеканием в переходе на «Стадионе» в Белгороде

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
В Белгороде в подземном переходе «Стадион» почти завершены ремонтные работы — реконструкция выполнена уже на 95%. В настоящий момент строители завершают основные строительно-монтажные работы: чистовую отделку стен, укладку тротуарной плитки, установку ступеней и подвесных потолков, а также проводятся последние работы по электроснабжению.
За время реконструкции подрядчик заменил десять плит перекрытий, смонтировал навесы и выполнил гидроизоляцию, чтобы в дальнейшем избежать подтоплений. Рабочим также пришлось провести ревизию ливнёвки и дополнительные земельные работы — на это уйдёт порядка десяти дней.
Не забыли и про маломобильных жителей: для них установили четыре электроподъёмника. Первый уже смонтировали. Кроме этого, в переходе установят камеры видеонаблюдения.
Накануне белгородцы жаловались на состояние обновлённого подземного перехода «Стадион». Они сообщили, что с потолков капает вода.