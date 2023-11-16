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Обновлённый подземный переход "Стадион"

Мэрия пообещала решить вопрос с подтеканием в переходе на «Стадионе» в Белгороде

16 ноября 2023, 11:19
Фото: администрация Белгорода
Обновлённый подземный переход "Стадион"

В Белгороде завершается реконструкция подземного перехода «Стадион»

Готовность подземного перехода «Стадион» оценивают на 95%. В настоящий момент рабочие выполняют последние штрихи. Подробности о проделанной работе рассказали в мэрии Белгорода.

В Белгороде в подземном переходе «Стадион» почти завершены ремонтные работы — реконструкция выполнена уже на 95%. В настоящий момент строители завершают основные строительно-монтажные работы: чистовую отделку стен, укладку тротуарной плитки, установку ступеней и подвесных потолков, а также проводятся последние работы по электроснабжению.

За время реконструкции подрядчик заменил десять плит перекрытий, смонтировал навесы и выполнил гидроизоляцию, чтобы в дальнейшем избежать подтоплений. Рабочим также пришлось провести ревизию ливнёвки и дополнительные земельные работы — на это уйдёт порядка десяти дней.

Не забыли и про маломобильных жителей: для них установили четыре электроподъёмника. Первый уже смонтировали. Кроме этого, в переходе установят камеры видеонаблюдения.

Накануне белгородцы жаловались на состояние обновлённого подземного перехода «Стадион». Они сообщили, что с потолков капает вода.

Обновлённый подземный переход "Стадион"Обновлённый подземный переход "Стадион"
Обновлённый подземный переход "Стадион"Обновлённый подземный переход "Стадион"
Обновлённый подземный переход "Стадион"Обновлённый подземный переход "Стадион"
Обновлённый подземный переход "Стадион"Обновлённый подземный переход "Стадион"
Обновлённый подземный переход "Стадион"Обновлённый подземный переход "Стадион"
Обновлённый подземный переход "Стадион"Обновлённый подземный переход "Стадион"
Обновлённый подземный переход "Стадион"Обновлённый подземный переход "Стадион"
Обновлённый подземный переход "Стадион"
Фото: администрация Белгорода
Новый дизайн и протечки на потолке: как выглядит подземка на «Стадионе» в Белгороде
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#Реконструкция#Новости Белгорода#Стадион#Подземный переход#Белгород#Александра Склярова
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