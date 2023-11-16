«Хранителям» средневековой истории хотят передать помещение в Белгороде

Предлагается передать муниципальное имущество в безвозмездное пользование Белгородской региональной общественной организации развития молодёжных инициатив «Путь в будущее». Предполагается, что нежилое помещение площадью 167 кв. метров, расположенное по проспекту Славы, 68, передадут в пользование сроком на один год. В нём будут оказывать помощь тем людям, которые оказались в тяжёлой жизненной ситуации.