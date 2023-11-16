«Хранителям» средневековой истории хотят передать помещение в Белгороде

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Предлагается передать муниципальное имущество в безвозмездное пользование Белгородской региональной общественной организации развития молодёжных инициатив «Путь в будущее». Предполагается, что нежилое помещение площадью 167 кв. метров, расположенное по проспекту Славы, 68, передадут в пользование сроком на один год. В нём будут оказывать помощь тем людям, которые оказались в тяжёлой жизненной ситуации.
Во втором проекте решения предлагается передать муниципальное имущество в безвозмездное пользование АНО «Лаборатория изучения средневековой истории „Хранители“». Нежилое помещение площадью 165,7 кв. метров находится по улице Князя Трубецкого, 52. В течение пяти лет там будет осуществляться деятельность в области науки, культуры и искусства.
Отметим, что в ближайшее время горсовет Белгорода обсудит вопрос о назначении стимулирующих выплат дружинникам. Им предлагается ввести почасовую оплату.