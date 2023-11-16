ФАС проверит белгородских производителей куриного мяса и яиц в связи с повышением цен

Posted Сегодня, 15:36
Published Сегодня, 15:36
Modified Сегодня, 15:38
Updated Сегодня, 15:38
ФАС проверит 12 производителей яиц и мяса кур в Белгородской, Тюменской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Омской, Тамбовской, Ростовской областях, а также в Республике Татарстан и Ставропольском крае. Антикартельные проверки пройдут в связи с повышение цен в оптовом сегменте.
ФАС оценит действия компаний на предмет заключения антиконкурентных соглашений. В случае нарушений будут возбуждены антимонопольные дела, также компаниям грозят оборотные штрафы.
Как сообщает ведомство, в одном из регионов антимонопольщики столкнулись с воспрепятствованием проведению проверок.
Отметим, что в соцсетях белгороцы неоднократно жаловались на стоимость яиц. Информация о повышении цен была направлена в прокуратуру области и УФАС по Белгородской области.