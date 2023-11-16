ФАС проверит белгородских производителей куриного мяса и яиц в связи с повышением цен

ФАС проверит 12 производителей яиц и мяса кур в Белгородской, Тюменской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Омской, Тамбовской, Ростовской областях, а также в Республике Татарстан и Ставропольском крае. Антикартельные проверки пройдут в связи с повышение цен в оптовом сегменте.