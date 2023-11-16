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ФАС проверит белгородских производителей куриного мяса и яиц в связи с повышением цен

ФАС проверит белгородских производителей куриного мяса и яиц в связи с повышением цен

16 ноября 2023, 15:36
Фото: 1MI
Ведомство проведёт антикартельные проверки 12 производителей мяса в России. Это связано с повышением цен в оптовом сегменте социально значимых рынков, сообщили в Федеральной антимонопольной службе России.
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УФАС

ФАС проверит 12 производителей яиц и мяса кур в Белгородской, Тюменской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Омской, Тамбовской, Ростовской областях, а также в Республике Татарстан и Ставропольском крае. Антикартельные проверки пройдут в связи с повышение цен в оптовом сегменте.

ФАС оценит действия компаний на предмет заключения антиконкурентных соглашений. В случае нарушений будут возбуждены антимонопольные дела, также компаниям грозят оборотные штрафы.

Как сообщает ведомство, в одном из регионов антимонопольщики столкнулись с воспрепятствованием проведению проверок.

Напомним, что в начале октября ФАС готовило проверку обоснованности цен на продукцию АО «Приосколье». Позже белгородское АО «Приосколье» сообщило о снижении цен после вопросов, которые возникли у ФАС.

Отметим, что в соцсетях белгороцы неоднократно жаловались на стоимость яиц. Информация о повышении цен была направлена в прокуратуру области и УФАС по Белгородской области.

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#Белгородская область#Курица#УФАС#Мясо#Яйца#Цены#Проверки#Белгород#Алина Харина
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