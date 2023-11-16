Элиссан Шандалович: Проект бюджета Карелии на 2024 год принят в первом чтении

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
В частности, согласно законопроекту, доходы республиканского бюджета на 2024 год оцениваются в 68,7 млрд рублей, а расходы — 67 млрд рублей. Таким образом, профицит составит почти 1,7 млрд рублей. Об этом пишет karelinform.ru.
Основные направления бюджета: оплата труда работников бюджетной сферы, социальная поддержка населения, выполнение национальных, а также новых инвестиционных и инфраструктурных проектов.
«Бюджет должен отвечать на два главных вопроса — это исполнение всех социальных обязательств, которые предусмотрены нашими и федеральными нормативными актами, а также развитие нашей республики», — сообщил спикер Заксобрания Элиссан Шандалович.
Ожидается, что к моменту второго чтения проекта бюджета главные параметры документа будут отредактированы с учетом допсредств из федерального бюджета.
Элиссан Шандалович напомнил, что 16 ноября Госдума приняла проект федерального бюджета во втором чтении с учетом выделения средств на строительство онкологического диспансера в Петрозаводске.
«Их в бюджете пока мы не прописали, но эти средства будут. И это огромная заслуга нашего депутата в Госдуме Валентины Николаевны Пивненко. И уверен, что по другим направлениям такую положительную динамику мы увидим», — добавил Шандалович.
По словам спикера Заксобрания, согласно проекту регионального закона, более 42 млрд рублей, или 63% от общего объема расходов, будет направлено на выполнение социальных обязательств. Кроме того, на реализацию 11 национальных проектов будет направлено 10,5 млрд рублей, из которых 6,2 млрд рублей — средства федерального бюджета. Объем расходов дорожного фонда составит 12,8 млрд рублей.
«Вы знаете, что бюджет — это живой документ. В течение года мы неоднократно вносим изменения в бюджет, и тот бюджет, который мы принимаем в первом чтении, это не тот, что будет в конце года», — сказал Элиссан Шандалович.
Второе чтение проекта главного финансового документа республики запланировано на 7 декабря.