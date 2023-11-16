Директор белгородской школы, фиктивно трудоустроив сотрудницу, забирала её зарплату

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
В августе 2021 года директор одной из школ Алексеевского округа издала поддельный приказ о трудоустройстве на сотрудницу учреждения. Та не исполняла указанные в приказе трудовые обязанности, но переводила директрисе на карту деньги, поступившие в качестве платы за работу.
В результате этого управлению образования администрации Алексеевского округа был нанесён материальный ущерб. Подсудимая признала свою вину и вернула деньги.
Против неё возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество с использованием своего служебного положения»). Алексеевский районный суд признал бывшую директрису виновной. Ей необходимо заплатить штраф в размере 110 000 рублей. Она также не сможет на протяжении двух с половиной лет занимать руководящие должности в образовательных учреждениях.
Приговор вступил в законную силу.