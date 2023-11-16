Директор белгородской школы, фиктивно трудоустроив сотрудницу, забирала её зарплату

Против неё возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество с использованием своего служебного положения»). Алексеевский районный суд признал бывшую директрису виновной. Ей необходимо заплатить штраф в размере 110 000 рублей. Она также не сможет на протяжении двух с половиной лет занимать руководящие должности в образовательных учреждениях.