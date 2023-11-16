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Школа

Директор белгородской школы, фиктивно трудоустроив сотрудницу, забирала её зарплату

16 ноября 2023, 15:03
Фото: 1MI
Школа

Директрису белгородской школы наказали крупным штрафом за мошенничество

Произошло это в одной из школ Алексеевского округа. Директриса воспользовалась своим служебным положением и фиктивно трудоустроила одну из сотрудниц, чтобы забирать поступающую ей зарплату себе. Действия женщины раскрыли, ей назначили штраф и запретили занимать руководящие должности.

В августе 2021 года директор одной из школ Алексеевского округа издала поддельный приказ о трудоустройстве на сотрудницу учреждения. Та не исполняла указанные в приказе трудовые обязанности, но переводила директрисе на карту деньги, поступившие в качестве платы за работу.

В результате этого управлению образования администрации Алексеевского округа был нанесён материальный ущерб. Подсудимая признала свою вину и вернула деньги.

Против неё возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество с использованием своего служебного положения»). Алексеевский районный суд признал бывшую директрису виновной. Ей необходимо заплатить штраф в размере 110 000 рублей. Она также не сможет на протяжении двух с половиной лет занимать руководящие должности в образовательных учреждениях.

Приговор вступил в законную силу.

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#Белгородская область#Мошенничество#Школа#Суд#Директор школы#Белгород#Алексеевский горокруг#Александра Склярова#Фиктивное трудоустройство
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