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Дружинники

Депутаты в Белгороде предложили давать дружинникам стимулирующие выплаты

16 ноября 2023, 09:09
Фото: 1MI
Дружинники

Почасовую оплату дружинникам хотят ввести в Белгороде

Горсовет предлагает ввести почасовую оплату за охрану порядка белгородским дружинникам. Депутаты вынесут на обсуждение вопрос о стимулирующих выплатах белгородцам, участвующим в охране общественного порядка, следует из проекта решения городского совета.

Горсовет Белгорода вынесет на обсуждение вопрос о назначении стимулирующих выплат горожанам, участвующим в охране общественного порядка. Предлагается ввести дружинникам почасовую оплату за эту работу.

Согласно проекту решения, дружинникам готовы платить 150 рублей в час за охрану порядка по будням, 200 рублей в час — по выходным и праздничным дням. Продолжительность одного выхода на дежурство — не менее двух, но не более 12 часов.

Как пояснили в городском совете, предлагается утвердить положение об оказании поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка в Белгороде. Документ предусматривает возможность материального поощрения добровольцев, вступивших в народную дружину.

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#Белгородская область#Горсовет#Новости Белгорода#Выплаты#Белгород#Наталья Корявых#Дружинники
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