Депутаты в Белгороде предложили давать дружинникам стимулирующие выплаты

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Горсовет Белгорода вынесет на обсуждение вопрос о назначении стимулирующих выплат горожанам, участвующим в охране общественного порядка. Предлагается ввести дружинникам почасовую оплату за эту работу.
Согласно проекту решения, дружинникам готовы платить 150 рублей в час за охрану порядка по будням, 200 рублей в час — по выходным и праздничным дням. Продолжительность одного выхода на дежурство — не менее двух, но не более 12 часов.
Как пояснили в городском совете, предлагается утвердить положение об оказании поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка в Белгороде. Документ предусматривает возможность материального поощрения добровольцев, вступивших в народную дружину.