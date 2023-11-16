Чёрный ход и обмен на дом в Москве: топ-10 дорогих коттеджей в Белгороде на продажу

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Согласно сайту бесплатных объявлений, большинство элитных коттеджей продают в микрорайоне Новый в областном центре. На первом месте по стоимости дом площадью 226 м² на участке 14,9 соток. Его оценили в 52 млн рублей. Главный дом включает в себя две спальни, гостиную, кабинет, кухню, котельную, ванную комнату, гараж и террасу.
Потолки изготовлены из двухслойного гипсокартона, а на полу — натуральная паркетная доска. На участке возведён гостевой дом площадью 90 «квадратов». В нём располагается баня, душевая, постирочная, туалет, комната отдыха, объединённая с кухней и спальня. А ещё есть теплица. Рядом с домом находится фитнесс-клуб и лыжероллерная трасса.
На втором месте — дом 434 м² на участке 15 соток. Он находится в Юго-Западном районе. Стоимость недвижимости — 45 млн рублей. В описании указано, что дом уютный, с дизайнерским интерьером. Ha участкe есть комплекс построек — основной дом, совмещённый с гаражом, гостевой дом, баня, бассейн, теплицa. В доме есть видеонаблюдение и интернет. На участке выполнен ландшафтный дизайн, газон с системой автоматического полива, а ещё есть плодовые деревья.
Замыкает тройку лидеров дом 431 м² на участке 15 соток за 43 млн рублей. Он также находится в микрорайоне Новый. Помимо кабинета, спальни и гардеробной, в доме есть аква-зона с бассейном и хаммамом, зимний сад и укрытие.
На земельном участке расположен газон с системой автополива и выполнен ландшафтный дизайн.
За 38,8 млн рублей продают коттедж 302 м² на участке 15 соток в Новосадовом. В доме пять комнат, есть чёрный ход. На участке расположена сибирская баня и хозблок с жилой летней кухней, сараем, гаражом со смотровой ямой и отдельным автодвором на шесть машин. Также есть отдельная зона с детской площадкой и барбекю.
А коттедж 424 м² на участке 15 соток в Новосадовом оценили в 37 млн рублей. В описании указано, что дом строился для семьи из пяти человек. На первом этаже находятся пять спален и кабинет, кухня-столовая, ванная, туалет и котельная. Мансардный этаж предназначен для домашнего кинотеатра, а на цокольном этаже — гараж-кладовая.
К дому пристроена беседка. Есть погреб. Во дворе сделан ландшафтный дизайн, высажены ели, туи и можжевельники.
В описании указано, что дом продаётся в связи с учёбой детей в Москве в вузе. Продавец готов рассмотреть варианты обмена на жильё в столице.
Ещё один дом в микрорайоне Новый выставили на продажу за 37 млн рублей. Его площадь — 206 м². В доме две изолированныe комнаты, кухня, гостинная, прихожая-коридор, ванная комнатa. Такжe на территории участкa есть беседка с летней кухней и баня.
На продажу выставили дом 400 м² на участке 30 соток на ул. Дальняя Тихая в Белгороде. Его стоимость — 35 млн рублей. В доме четыре спальни, два санузла, бильярдная, кухня, прачечная. Есть зимняя терраса с теннисным столом и переходом нa летнюю веранду закрытого типа. Также есть и открытая терacca, которая находится над прудом, и два гаража.
В посёлке Комсомольский-50 продают дом 200 м² на участке в 21 сотку. Недвижимость оценили в 35 млн рублей. Из описания следует, что это двухэтажный дом, который построили в 2016 году. В доме выполнен евроремонт, есть веранда или терраса. Расстояние до центра города — 12 км.
Дом 397,3 м² на участке 14,6 соток выставили на продажу в микрорайоне Новый. Стоимость — 34,5 млн рублей. Ha первом этаже расположена прихожая, двe спальныe комнаты, санузел, кухня и гостиная c выходом на террасу. Ha втором — три спальные комнаты, кабинет, ванная комната, холл и балкон. Также есть цокольный этаж. Там сауна с бассейном.
На участке оборудован летний бассейн, зона отдыха, терраса с камином. Территория огорожена забором, автоматические выдвижные ворота, калитка с домофоном. Имеется свой выход в лес.
И на последнем месте в топ-10 самых дорогих коттеджей дом 229,4 м² на участке 15 соток в микрорайоне Новый. Его стоимость составила 34 млн рублей. В описании указано, что объявлениe разместил собственник. На первом этаже коттеджа расположены зал, кухня и столовая, саунa и комнатa для отдыхa. Есть выход вo двоp. А на втором этаже — три спальни, ванная комната, гардероб, небольшой кабинет с большими окнами. Также имеется тёплый гараж на одну машину.
Во дворе установлена сигнализация, заключён договор на охрану. Там же парковка, детская площадка из дерева, беседки и бассейн.
Напомним, ранее эксперт рассказал Бел.Ру, почему в Белгороде не продаётся элитная недвижимость. По его словам, подобная тенденция наметилась с начала СВО. Подробнее — в нашем материале.