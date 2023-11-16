Чёрный ход и обмен на дом в Москве: топ-10 дорогих коттеджей в Белгороде на продажу

И на последнем месте в топ-10 самых дорогих коттеджей дом 229,4 м² на участке 15 соток в микрорайоне Новый. Его стоимость составила 34 млн рублей. В описании указано, что объявлениe разместил собственник. На первом этаже коттеджа расположены зал, кухня и столовая, саунa и комнатa для отдыхa. Есть выход вo двоp. А на втором этаже — три спальни, ванная комната, гардероб, небольшой кабинет с большими окнами. Также имеется тёплый гараж на одну машину.