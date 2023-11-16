Более 6 тысяч белгородцев пользуются мобильным приложением «Есть свет!»

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Наиболее востребованной услуга оказалась в период неблагоприятных погодных явлений, обрушившихся на регион в конце октября-начале ноября.
Через приложение жители области напрямую передавали энергетикам сообщения об отсутствии электричества и оперативно получали информацию о принятых мерах и времени восстановления электроснабжения.
В приложении можно оформить подписку и получать уведомления обо всех плановых и аварийных отключениях по интересующим адресам.
Чтобы установить приложение «Есть свет!», необходимо зайти в свой магазин приложений и воспользоваться поиском, перейти по ссылкам либо отсканировать QR-код.