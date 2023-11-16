Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:29

Published Сегодня, 09:29

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

Более 6 тысяч белгородцев пользуются мобильным приложением «Есть свет!»

Более 6 тысяч белгородцев пользуются мобильным приложением «Есть свет!»

16 ноября 2023, 09:29
Фото: 1MI
Мобильное приложение «Есть свет!», предназначенное для информирования потребителей об отключениях электроэнергии, установили более шести тысяч белгородцев.

Наиболее востребованной услуга оказалась в период неблагоприятных погодных явлений, обрушившихся на регион в конце октября-начале ноября.

Через приложение жители области напрямую передавали энергетикам сообщения об отсутствии электричества и оперативно получали информацию о принятых мерах и времени восстановления электроснабжения.

В приложении можно оформить подписку и получать уведомления обо всех плановых и аварийных отключениях по интересующим адресам.

Чтобы установить приложение «Есть свет!», необходимо зайти в свой магазин приложений и воспользоваться поиском, перейти по ссылкам либо отсканировать QR-код.

Доступно как для устройств на платформе Android, так и для устройств на платформе iOS.

Читайте также:
Белгородские энергетики стали инструкторами по оказанию первой медицинской помощи600 энергетиков «Белгородэнерго» готовятся к работе в условиях сильного ветра и дождяБелгородэнерго обеспечило городские многоэтажки электричеством
#Общество#Белгородская область#Белгородэнерго#Россети Центр#ПАО «Россети Центр»#Артем Черненко
Подпишитесь
Теракты, усиление активности ДРГ: Совбез оценил ситуацию в белгородском приграничье
Сегодня, 10:46
Что случилось с Везёлкой в Белгороде после дождя? Отвечают экологи
Сегодня, 08:19
Минтранс назвал четыре маршрута в Белгороде, где до сих пор не работают терминалы
Сегодня, 11:02
Гладков: Белгородская область получила очередную награду «Золотой каток»
Сегодня, 11:18
Оснований нет: чиновники не проверяли историю с привязанным пациентом в Белгороде
Сегодня, 08:30
Чёрный ход и обмен на дом в Москве: топ-10 дорогих коттеджей в Белгороде на продажу
Сегодня, 07:00