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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Свадьба

Белгородцы стали реже жениться и разводиться

16 ноября 2023, 13:03
Фото: Midjourney
Свадьба

В Белгородской области за девять месяцев родилось более 7 тысяч детей

Смертность в регионе в указанный период уменьшилась. Меньше также стало количество браков и разводов. О демографической ситуации сообщает Белгородстат.

Белгородстат опубликовал данные о демографической ситуации в Белгородской области. Подсчёты велись за период с января по сентябрь 2023 года.

За девять месяцев в регионе родилось 7612 детей. Доля первенцев составила 42,2%, вторых детей — 34,8%, третьих — 15,8%, а четвёртых и более — 7,1%. Увеличение числа родившихся по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается в Ивнянском районе и Губкинском горокруге — на 15 и 11 детей соответственно.

Число умерших за девять месяцев текущего года составило 15 064. Это на 1391 человек (8,5%) меньше, чем в январе–сентябре 2022 года. Общий коэффициент смертности — 13,3 умерших на 1000 человек. Это на 7% меньше. Причём снижение коэффициента наблюдалось во всех районах. Особенно — в Валуйском, Яковлевском, Алексеевском и Старооскольском горокругах.

Зарегистрировали брак за это время в регионе 7735 пар — на 441 меньше, чем в январе–сентябре 2022 года. Уменьшилось и число разводов. Развелись в Белгородской области 4713 пар — снижение на 157 (3,2%). На 1000 браков на текущий момент в регионе приходится 609 разводов. В январе–сентябре 2022 года показатель составлял 596 пар.

Уже за 30: в каком возрасте белгородцы чаще становились родителями?
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#Белгородская область#Белгородстат#Смертность#Рождаемость#Разводы#Браки#Белгород#Наталья Корявых
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