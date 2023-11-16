Белгородцы стали реже жениться и разводиться

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Белгородстат опубликовал данные о демографической ситуации в Белгородской области. Подсчёты велись за период с января по сентябрь 2023 года.
За девять месяцев в регионе родилось 7612 детей. Доля первенцев составила 42,2%, вторых детей — 34,8%, третьих — 15,8%, а четвёртых и более — 7,1%. Увеличение числа родившихся по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается в Ивнянском районе и Губкинском горокруге — на 15 и 11 детей соответственно.
Число умерших за девять месяцев текущего года составило 15 064. Это на 1391 человек (8,5%) меньше, чем в январе–сентябре 2022 года. Общий коэффициент смертности — 13,3 умерших на 1000 человек. Это на 7% меньше. Причём снижение коэффициента наблюдалось во всех районах. Особенно — в Валуйском, Яковлевском, Алексеевском и Старооскольском горокругах.
Зарегистрировали брак за это время в регионе 7735 пар — на 441 меньше, чем в январе–сентябре 2022 года. Уменьшилось и число разводов. Развелись в Белгородской области 4713 пар — снижение на 157 (3,2%). На 1000 браков на текущий момент в регионе приходится 609 разводов. В январе–сентябре 2022 года показатель составлял 596 пар.