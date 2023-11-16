Белгородцы стали реже жениться и разводиться

Число умерших за девять месяцев текущего года составило 15 064. Это на 1391 человек (8,5%) меньше, чем в январе–сентябре 2022 года. Общий коэффициент смертности — 13,3 умерших на 1000 человек. Это на 7% меньше. Причём снижение коэффициента наблюдалось во всех районах. Особенно — в Валуйском, Яковлевском, Алексеевском и Старооскольском горокругах.