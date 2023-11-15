Застряли в каменном веке: Белгородка высказалась о нехватке зарядок для электрокаров

Местная жительница спросила у Вячеслава Гладкова, когда в Белгороде решат вопрос с зарядками для электрокаров. По её словам, в городе такими машина пользуются больше 700 человек: «Станций, вы пишите, 21 штука. Что-то не наблюдается в таком количестве. Прошу внести в реестр расходов расширение таких зарядок, а также установить в центре города парковки с зарядками. Люди оценили такие машины, так почему мы застряли в каменном веке в этом направлении?».