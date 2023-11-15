Застряли в каменном веке: Белгородка высказалась о нехватке зарядок для электрокаров

Posted Сегодня, 18:06
Published Сегодня, 18:06
Modified Сегодня, 18:23
Updated Сегодня, 18:23
Местная жительница спросила у Вячеслава Гладкова, когда в Белгороде решат вопрос с зарядками для электрокаров. По её словам, в городе такими машина пользуются больше 700 человек: «Станций, вы пишите, 21 штука. Что-то не наблюдается в таком количестве. Прошу внести в реестр расходов расширение таких зарядок, а также установить в центре города парковки с зарядками. Люди оценили такие машины, так почему мы застряли в каменном веке в этом направлении?».
Губернатор удивился такому количеству владельцев электрокаров, а также пообещал рассмотреть вопрос с зарядками на совещании правительства.
Неправильно, если мы будем отставать от трендов перехода на электроавтомобили. Конечно, экологично, но по стоимости доступно далеко не всем.
Вячеслав Гладков