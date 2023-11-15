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Published Сегодня, 18:06

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Updated Сегодня, 18:23

Белгородка попросила увеличить количество зарядок для электрокаров

Застряли в каменном веке: Белгородка высказалась о нехватке зарядок для электрокаров

15 ноября 2023, 18:06
Фото: Midjourney

Белгородка попросила увеличить количество зарядок для электрокаров

По словам белгородки, электроавтомобилями пользуются 700 человек в городе, но зарядок для таких авто не хватает. Тему подняли во время вечернего эфира губернатора.

Местная жительница спросила у Вячеслава Гладкова, когда в Белгороде решат вопрос с зарядками для электрокаров. По её словам, в городе такими машина пользуются больше 700 человек: «Станций, вы пишите, 21 штука. Что-то не наблюдается в таком количестве. Прошу внести в реестр расходов расширение таких зарядок, а также установить в центре города парковки с зарядками. Люди оценили такие машины, так почему мы застряли в каменном веке в этом направлении?».

Губернатор удивился такому количеству владельцев электрокаров, а также пообещал рассмотреть вопрос с зарядками на совещании правительства.

Неправильно, если мы будем отставать от трендов перехода на электроавтомобили. Конечно, экологично, но по стоимости доступно далеко не всем.
Вячеслав Гладков
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#Общество#Белгородская область#Автомобили#Белгород#Электрокар#Вячеслав Гладков#Алина Харина
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