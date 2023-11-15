«Заметили в зубах мёртвую кошку»: белгородцев удивила лисица во дворе многоэтажек

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
В Белгороде на улице Некрасова местные жители заметили лисицу. По словам горожан, уже не в первый раз на улице во дворах возле дома №25б можно встретить дикое животное. В этот раз, как утверждают люди, хищница несла в зубах мёртвую кошку.
Как оказалось, в областном центре лису видят не первый раз. О животном в районе «Сокола» местные Telegram-каналы писали неделю назад.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области поймали оленя. Предположительно, он сбежал из вольера в Воронежской области. Животное забрело в вейделевский парк. В дикую природу выпускать его нельзя, считают специалисты.
Оленя поймали и разместили в Волоконовском районе. Помощь ему оказали ветеринары. Как сообщалось, присмотрит за животным бывший сотрудник регионального экоохотнадзора.