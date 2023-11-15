Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:31

Published Сегодня, 10:31

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

Лиса

«Заметили в зубах мёртвую кошку»: белгородцев удивила лисица во дворе многоэтажек

15 ноября 2023, 10:31
Фото: 1MI
Лиса

В Белгороде заметили лису

Дикое животное белгородцы увидели на улице Некрасова. В Сети опубликовали кадры, на которых видно хищницу. Видео появилось в Telegram-канале «Белгород №1».

В Белгороде на улице Некрасова местные жители заметили лисицу. По словам горожан, уже не в первый раз на улице во дворах возле дома №25б можно встретить дикое животное. В этот раз, как утверждают люди, хищница несла в зубах мёртвую кошку.

Как оказалось, в областном центре лису видят не первый раз. О животном в районе «Сокола» местные Telegram-каналы писали неделю назад.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области поймали оленя. Предположительно, он сбежал из вольера в Воронежской области. Животное забрело в вейделевский парк. В дикую природу выпускать его нельзя, считают специалисты.

Оленя поймали и разместили в Волоконовском районе. Помощь ему оказали ветеринары. Как сообщалось, присмотрит за животным бывший сотрудник регионального экоохотнадзора.

Лисица на Некрасова в Белгороде
Видео: Telegram-канале «Белгород №1»
В Белгородской области поймали необычного «беглеца» из Воронежского региона: фото
Узнать подробнее
Читайте также:
Заражённую бешенством лису нашли под БелгородомБелгородцы могут увидеть в зоопарке подросших волчат и лисятВ белгородском зоопарке родились лисята
#Город#Видео#Белгородская область#Кошка#Новости Белгорода#Белгород#Наталья Корявых#Лиса
Подпишитесь
Роспотребнадзор назвал продукцию «Приосколья», в которой обнаружили сальмонеллу
Сегодня, 10:44
Верёвочный парк и колесо обозрения: что известно о новых аттракционах в Белгороде
Сегодня, 10:57
Белгородские энергетики стали инструкторами по оказанию первой медицинской помощи
Сегодня, 08:45
В Белгороде в память о массовом убийстве появится мемориал
Сегодня, 09:40
Три дрона-камикадзе атаковали объект связи в Белгородской области
Сегодня, 07:54
«Чудом не упал под колёса»: белгородку зажало в автобусе, ребёнок едва не пострадал
Сегодня, 07:31