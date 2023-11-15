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Суд

Забил возлюбленную до смерти и ушёл: белгородец оставил труп в гостях

15 ноября 2023, 06:58
Фото: 1MI
Суд

Белгородца отправили в колонию за убитую сожительницу

Октябрьский райсуд рассмотрел уголовное дело против 21-летнего жителя Белгорода. Его обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть человека. Подробности сообщили в региональной прокуратуре.

Белгородца осудили за избиение возлюбленной. 21-летнего парня обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Обвинение поддержала белгородская прокуратура.

В августе 2022 года подсудимый и его сожительница были в гостях и выпивали. Ночью они поругались. Молодой человек на фоне неприязни избил женщину. Он нанёс ей не меньше 46 ударов кулаками и ногами по различным частям тела. Потерпевшая умерла на месте происшествия от полученной черепно-мозговой травмы.

Через несколько часов белгородец понял, что его возлюбленная умерла, поэтому покинул место преступления. Следующей ночью хозяин квартиры вытащил труп и бросил его в подъезде.

Жителя Белгорода осудили. Девять лет он проведёт в колонии строгого режима. В пользу потерпевшего взыскали 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, причинённого преступлением.

Вступил ли приговор в законную силу, в прокуратуре не уточнили.

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