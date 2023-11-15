Забил возлюбленную до смерти и ушёл: белгородец оставил труп в гостях

В августе 2022 года подсудимый и его сожительница были в гостях и выпивали. Ночью они поругались. Молодой человек на фоне неприязни избил женщину. Он нанёс ей не меньше 46 ударов кулаками и ногами по различным частям тела. Потерпевшая умерла на месте происшествия от полученной черепно-мозговой травмы.