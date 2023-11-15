ВТБ начинает выдавать кредиты на сертифицированные автомобили с пробегом

Дилерская сеть Pango Cars работает на российском рынке с июля 2023 года. Подобрать машину и оформить заявку на кредит клиенты могут как в любом из 22 дилерских центров Pango Cars в девяти городах, так и на онлайн-витрине pangocars.ru. Средства на покупку иностранных или отечественных легковых машин авто клиенты могут получить без посещения офиса банка в сумме от 300 тысяч до 10 млн рублей. Минимальная ставка с учетом дисконта за оформление пакета услуг «Автолюбитель» составляет 16,5% годовых, первый взнос — от 20% от стоимости автомобиля. Максимальный срок кредитования может достигать 7 лет.