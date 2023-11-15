В Удмуртии ввели регвыплаты для всех мобилизованных по контракту с Минобороны РФ

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Бречалов сообщил, что деньги будут выплачивать уже с начала декабря. Выплаты будут касаться всех тех, кто уже заключил контракт, и тех, кто планирует.
«Мы разобрались в вопросе, как я и обещал, и приняли решение, что тем военнослужащим мобилизованным, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции и решили заключить контракт с Министерством обороны России, будет произведена региональная выплата в объеме 50 тысяч рублей, как и всем тем, кто сейчас у нас заключает контракт», — отметил глава республики.
Отмечается, что в Удмуртии участникам СВО оказывают материальную помощь в размере полумиллиона рублей. Она положена не только военнослужащим, но и полицейским, добровольцам и другим категориям граждан. Детальную информацию можно получить в соответствующих ведомствах, пишет udm-info.ru
Помимо денежной поддержки, участникам специальной военной операции положена компенсация за газификацию участков (домов) до 100 000 рублей. А для членов их семей — основное и дополнительное профобразование, а также помощь в поиске работы.
Наконец, семьи бойцов СВО могут рассчитывать на бесплатную психологическую, медицинскую, юридическую помощь, а также поддержку в оформлении социальных и прочих выплат.