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В Удмуртии ввели регвыплаты для всех мобилизованных по контракту с Минобороны РФ

В Удмуртии ввели регвыплаты для всех мобилизованных по контракту с Минобороны РФ

15 ноября 2023, 12:23
Фото: Midjourney
Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, что в республике действует региональная выплата для всех мобилизованных, подписавших контракты с Министерством обороны РФ. Им положено по 50 000 рублей.

Бречалов сообщил, что деньги будут выплачивать уже с начала декабря. Выплаты будут касаться всех тех, кто уже заключил контракт, и тех, кто планирует.

«Мы разобрались в вопросе, как я и обещал, и приняли решение, что тем военнослужащим мобилизованным, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции и решили заключить контракт с Министерством обороны России, будет произведена региональная выплата в объеме 50 тысяч рублей, как и всем тем, кто сейчас у нас заключает контракт», — отметил глава республики.

Отмечается, что в Удмуртии участникам СВО оказывают материальную помощь в размере полумиллиона рублей. Она положена не только военнослужащим, но и полицейским, добровольцам и другим категориям граждан. Детальную информацию можно получить в соответствующих ведомствах, пишет udm-info.ru

Помимо денежной поддержки, участникам специальной военной операции положена компенсация за газификацию участков (домов) до 100 000 рублей. А для членов их семей — основное и дополнительное профобразование, а также помощь в поиске работы.

Наконец, семьи бойцов СВО могут рассчитывать на бесплатную психологическую, медицинскую, юридическую помощь, а также поддержку в оформлении социальных и прочих выплат.

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