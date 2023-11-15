В БГТУ имени Шухова провели химический турнир для старшеклассников

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
В начале турнира к участникам с приветственным словом обратился директор химико-технологического института БГТУ Роман Ястребинский. В жюри вошли преподаватели кафедры теоретической и прикладной химии Роман Любушкин, Андрей Городов, Василий Клименко, Наталья Ключникова, Валентина Мухачева, Валентина Полуэктова.
Ежегодно Межрегиональный химический турнир приглашает к участию школьников со всей области. Его главная задача — привить интерес к естественным наукам. Участники турнира получают опыт публичного представления научных работ и их защиты в научной полемике.
Региональный тур является отборочным этапом для участия в Межрегиональном турнире, который состоится в январе–феврале 2024 года.
Командное соревнование в формате мини-конференции предлагает участникам решить ряд нестандартных творческих задач общенаучного и прикладного характера, не имеющих единственно верного решения, после чего участникам нужно представить свои результаты в виде доклада с презентацией. Другим командам предоставляется роль оппонента и рецензента.
Тема турнира — «Химия и магия». Его участниками стали пять команд школьников Белгорода и Губкина. Во время турнира ребята познакомились с преподавателями БГТУ им. В. Г. Шухова, узнали об актуальных проблемах и задачах химической науки и промышленности.
В итоге абсолютным победителем турнира стала команда «Домино» лицея № 10 Белгорода. Диплом II степени получила команда «ИЮПАК» Белгородского инженерного юношеского лицея-интерната. Диплом III вручили команде «Титанчики» 22-й гимназии Белгорода. Самые активные и креативные докладчики и оппоненты получили дипломы и призы в личном первенстве.
Теперь команда «Домино» представит Белгородскую область на заключительном этапе Межрегионального химического турнира, который будет проходить в Москве в январе — феврале 2024 года.
Турнир проводится под руководством химического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева. С 2015 года организаторами выступают Центр довузовской подготовки, химико-технологический институт БГТУ им. В. Г. Шухова, а также Шуховский лицей.