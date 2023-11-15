В БГТУ имени Шухова провели химический турнир для старшеклассников

Тема турнира — «Химия и магия». Его участниками стали пять команд школьников Белгорода и Губкина. Во время турнира ребята познакомились с преподавателями БГТУ им. В. Г. Шухова, узнали об актуальных проблемах и задачах химической науки и промышленности.