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В БГТУ имени Шухова провели химический турнир для старшеклассников

В БГТУ имени Шухова провели химический турнир для старшеклассников

15 ноября 2023, 13:20
Фото: Александр Бочарников / БГТУ имени Шухова
В университете прошёл региональный этап Межрегионального химического турнира для школьников 8–11-х классов.

В начале турнира к участникам с приветственным словом обратился директор химико-технологического института БГТУ Роман Ястребинский. В жюри вошли преподаватели кафедры теоретической и прикладной химии Роман Любушкин, Андрей Городов, Василий Клименко, Наталья Ключникова, Валентина Мухачева, Валентина Полуэктова.

Ежегодно Межрегиональный химический турнир приглашает к участию школьников со всей области. Его главная задача — привить интерес к естественным наукам. Участники турнира получают опыт публичного представления научных работ и их защиты в научной полемике.

Региональный тур является отборочным этапом для участия в Межрегиональном турнире, который состоится в январе–феврале 2024 года.

Командное соревнование в формате мини-конференции предлагает участникам решить ряд нестандартных творческих задач общенаучного и прикладного характера, не имеющих единственно верного решения, после чего участникам нужно представить свои результаты в виде доклада с презентацией. Другим командам предоставляется роль оппонента и рецензента.

Тема турнира — «Химия и магия». Его участниками стали пять команд школьников Белгорода и Губкина. Во время турнира ребята познакомились с преподавателями БГТУ им. В. Г. Шухова, узнали об актуальных проблемах и задачах химической науки и промышленности.

В итоге абсолютным победителем турнира стала команда «Домино» лицея № 10 Белгорода. Диплом II степени получила команда «ИЮПАК» Белгородского инженерного юношеского лицея-интерната. Диплом III вручили команде «Титанчики» 22-й гимназии Белгорода. Самые активные и креативные докладчики и оппоненты получили дипломы и призы в личном первенстве.

Теперь команда «Домино» представит Белгородскую область на заключительном этапе Межрегионального химического турнира, который будет проходить в Москве в январе — феврале 2024 года.

Турнир проводится под руководством химического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева. С 2015 года организаторами выступают Центр довузовской подготовки, химико-технологический институт БГТУ им. В. Г. Шухова, а также Шуховский лицей.

Фото: Александр Бочарников / БГТУ имени Шухова
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#Общество#Школьники#Бгту имени шухова#Научные работы#Белгород#Преподаватели#Старшеклассники#Артем Черненко
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