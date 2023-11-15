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В Белгородской области разыскивают женщину в розовом пуховике

В Белгородской области разыскивают женщину в розовом пуховике

15 ноября 2023, 15:57
Фото: группа поискового отряда "Лиза Алерт"
36-летняя Ольга Котель пропала 17 октября, сообщили в группе поискового отряда «Лиза Алерт».

В Корочанском районе пропала 36-летняя Ольга Котель. С 17 октября местонахождение женщины неизвестно.

Рост белгородки — 167 см, телосложение худощавое, волосы русые. В день пропажи женщина была одета в розовый пуховик.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей женщине, просят позвонить на горячую линию отряда по телефону 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 112.

Фото: группа поискового отряда "Лиза Алерт"

Напомним, что недавно волонтёры нашли пропавшего под Белгородом пенсионера. 87-летний мужчина вышел 8 ноября из дома, но так и не вернулся. Нашли его ранним утром следующего дня.

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#Белгородская область#Лиза Алерт#Корочанский район#Белгород#Алина Харина#Пропавшие
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