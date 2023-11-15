В Белгородской области разыскивают женщину в розовом пуховике

Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
Modified Сегодня, 15:59
Updated Сегодня, 15:59
В Корочанском районе пропала 36-летняя Ольга Котель. С 17 октября местонахождение женщины неизвестно.
Рост белгородки — 167 см, телосложение худощавое, волосы русые. В день пропажи женщина была одета в розовый пуховик.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей женщине, просят позвонить на горячую линию отряда по телефону 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 112.
Напомним, что недавно волонтёры нашли пропавшего под Белгородом пенсионера. 87-летний мужчина вышел 8 ноября из дома, но так и не вернулся. Нашли его ранним утром следующего дня.