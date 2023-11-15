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Платёжка ЖКХ

В Белгородской области квартплата может вырасти сильнее, чем в других регионах

15 ноября 2023, 08:19
Фото: 1MI
Платёжка ЖКХ

Только шесть регионов опередили Белгородскую область по росту квартплаты

Белгородская область вошла в число российских регионов, где оплата коммуналки может вырасти сильнее всего. Квартплата может подорожать на 11%, пишет «Российская газета».
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ЖКХ

Белгородская область вошла в десятку российских регионов, где квартплата может вырасти сильнее всего. Прирост составит 11%. Аналогично — в Москве и Челябинской области.

В тройке регионов, где квартплата вырастет сильнее всего, также Забайкальский край, Омская область и Северная Осетия — 15%, 14% и 13,7% соответственно. Ещё в десятке — Калининградская область, Ингушетия, Калмыкия, Башкирия.

Накануне стало известно, что в России утвердили предельный рост тарифов на услуги ЖКХ на 2024–2028 годы. Показатели будут разниться в зависимости от региона. Определили отклонения от индексов в отдельных муниципалитетах — значение варьируется от нуля.

Белгородцам рассказали, что подорожать коммунальные услуги в регионе могут не более чем на 14%. Новый и окончательный индекс составит 11%, но допустимо отклонение в 3% по муниципалитетам.

Коммуналка в Белгородской области подорожает больше, чем в Воронеже и Брянске. В столицах расположенных рядом регионов квартплата подорожает на 9,8% и 10,5% соответственно.

Добавим, что белгородцам компенсируют оплату коммуналки, если она превысит новый индекс.

Рост квартплаты в регионах РФРост квартплаты в регионах РФ
Рост квартплаты в регионах РФ
Фото: «Российская газета»
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#Общество#Белгородская область#ЖКХ#Воронеж#Брянск#Квартплата#Белгород#Наталья Корявых#Оплата ЖКХ#Коммуналка
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