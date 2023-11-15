В Белгородской области квартплата может вырасти сильнее, чем в других регионах

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
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Белгородская область вошла в десятку российских регионов, где квартплата может вырасти сильнее всего. Прирост составит 11%. Аналогично — в Москве и Челябинской области.
В тройке регионов, где квартплата вырастет сильнее всего, также Забайкальский край, Омская область и Северная Осетия — 15%, 14% и 13,7% соответственно. Ещё в десятке — Калининградская область, Ингушетия, Калмыкия, Башкирия.
Накануне стало известно, что в России утвердили предельный рост тарифов на услуги ЖКХ на 2024–2028 годы. Показатели будут разниться в зависимости от региона. Определили отклонения от индексов в отдельных муниципалитетах — значение варьируется от нуля.
Белгородцам рассказали, что подорожать коммунальные услуги в регионе могут не более чем на 14%. Новый и окончательный индекс составит 11%, но допустимо отклонение в 3% по муниципалитетам.
Коммуналка в Белгородской области подорожает больше, чем в Воронеже и Брянске. В столицах расположенных рядом регионов квартплата подорожает на 9,8% и 10,5% соответственно.
Добавим, что белгородцам компенсируют оплату коммуналки, если она превысит новый индекс.