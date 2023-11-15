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Published Сегодня, 14:38

Modified Сегодня, 14:40

Updated Сегодня, 14:40

ДТП

Трое пострадавших: стали известны подробности массового ДТП в Белгороде

15 ноября 2023, 14:38
Фото: 1MI
ДТП

Белгородец вышел из авто оценить последствия ДТП и сам попал под машину

Череда происшествий началась с оторванного колеса у «Жигулей». В итоге водитель сам попал под машину — его сбил пьяный автомобилист. Подробности сообщили в региональном УМВД.
Сюжет
ДТП

На Богданке в Белгороде утром 15 ноября одно происшествие притянуло к себе другое. Пострадали три человека.

Началось всё с того, что от «Жигулей» отсоединилось колесо. Оно в результате отскочило на «Ладу Приору».

68-летний водитель «Жигулей» вышел из машины, чтобы оценить масштаб повреждений. В этот момент пенсионера сбил Renault Sandero — за рулём иномарки был пьяный мужчина. Пострадавшего в итоге отбросило на ВАЗ-2105. Водитель Renault в свою очередь выехал на встречку, где его авто столкнулось с Mazda и «Ладой Калиной».

В аварии пострадали три человека. Кроме 68-летнего водителя «Жигулей», травмы получили сидевшие за рулём Renault и «Лады» мужчины 55 лет и 31 года.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Против пьяного водителя уже составили административный материал за нетрезвое вождение.

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