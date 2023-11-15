Трое пострадавших: стали известны подробности массового ДТП в Белгороде

68-летний водитель «Жигулей» вышел из машины, чтобы оценить масштаб повреждений. В этот момент пенсионера сбил Renault Sandero — за рулём иномарки был пьяный мужчина. Пострадавшего в итоге отбросило на ВАЗ-2105. Водитель Renault в свою очередь выехал на встречку, где его авто столкнулось с Mazda и «Ладой Калиной».