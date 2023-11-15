Трое пострадавших: стали известны подробности массового ДТП в Белгороде

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
На Богданке в Белгороде утром 15 ноября одно происшествие притянуло к себе другое. Пострадали три человека.
Началось всё с того, что от «Жигулей» отсоединилось колесо. Оно в результате отскочило на «Ладу Приору».
68-летний водитель «Жигулей» вышел из машины, чтобы оценить масштаб повреждений. В этот момент пенсионера сбил Renault Sandero — за рулём иномарки был пьяный мужчина. Пострадавшего в итоге отбросило на ВАЗ-2105. Водитель Renault в свою очередь выехал на встречку, где его авто столкнулось с Mazda и «Ладой Калиной».
В аварии пострадали три человека. Кроме 68-летнего водителя «Жигулей», травмы получили сидевшие за рулём Renault и «Лады» мужчины 55 лет и 31 года.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. Против пьяного водителя уже составили административный материал за нетрезвое вождение.