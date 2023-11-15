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Усадьба Карамзиной-Клейнмихеля в Ивне

Суд решил судьбу бывшей усадьбы Карамзиной-Клейнмихеля в Белгородской области

15 ноября 2023, 13:58
Фото: Управление госохраны ОКН Белгородской области
Усадьба Карамзиной-Клейнмихеля в Ивне

Белгородский противотуберкулёзный санаторий обязали сохранить культурный объект

Ивнянский районный суд заставил местный детский противотуберкулёзный санаторий сохранить объект культурного наследия регионального значения. Речь идёт о доме и остатках парка, сообщили в управлении госохраны объектов культурного наследия региона.

Ивнянский районный суд обязал детский противотуберкулёзный санаторий в Ивне провести работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения. Речь идёт об объекте «Бывшая усадьба А. А. Карамзиной-Клейнмихеля: дом, остатки парка». Здание находится на улице Гайдара, 4.

Управление ОКН обратилось в суд с иском и потребовало обязать законного владельца объекта разработать проектную документацию по сохранению здания и провести необходимые работы.

Как указано на сайте culture31.ru, после 1917 года главный дом в усадьбе разграбили, затем там произошёл пожар. Разрушились церковь и некрополь, которые находились на указанной территории. Уцелевшую южную часть крыла бывшей усадьбы приспособили под детский санаторий.

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#Белгородская область#Культура#Ивня#Белгород#Наталья Корявых#Объект культурного наследия#Противотуберкулезный санаторий
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