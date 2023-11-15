Суд решил судьбу бывшей усадьбы Карамзиной-Клейнмихеля в Белгородской области

Как указано на сайте culture31.ru, после 1917 года главный дом в усадьбе разграбили, затем там произошёл пожар. Разрушились церковь и некрополь, которые находились на указанной территории. Уцелевшую южную часть крыла бывшей усадьбы приспособили под детский санаторий.