Суд решил судьбу бывшей усадьбы Карамзиной-Клейнмихеля в Белгородской области

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
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Updated Сегодня, 14:00
Ивнянский районный суд обязал детский противотуберкулёзный санаторий в Ивне провести работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения. Речь идёт об объекте «Бывшая усадьба А. А. Карамзиной-Клейнмихеля: дом, остатки парка». Здание находится на улице Гайдара, 4.
Управление ОКН обратилось в суд с иском и потребовало обязать законного владельца объекта разработать проектную документацию по сохранению здания и провести необходимые работы.
Как указано на сайте culture31.ru, после 1917 года главный дом в усадьбе разграбили, затем там произошёл пожар. Разрушились церковь и некрополь, которые находились на указанной территории. Уцелевшую южную часть крыла бывшей усадьбы приспособили под детский санаторий.