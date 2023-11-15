Стал дешевле на 95 млн рублей: в Белгороде год не могут продать «Спутник Интерьер»

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
Торговый центр «Спутник Интерьер» год не могут продать. В Сети до сих пор опубликовано объявление. В настоящий момент здание площадью 18 062,6 кв. м пытаются продать за 180 млн рублей.
Впервые объявление о продаже ТЦ «Спутник Интерьер» заметили в ноябре прошлого года. Тогда продавец оценил здание в 250 млн рублей. В марте 2023 года цену на объект решили поднять до 275 млн рублей, но и тогда здание никто не купил. Сейчас же цена стала меньше на 95 млн рублей.
Рядом с участком расположены автосалоны и жилые микрорайоны.