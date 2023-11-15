Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:04

Published Сегодня, 15:04

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

ТЦ "Спутник Интерьер"

Стал дешевле на 95 млн рублей: в Белгороде год не могут продать «Спутник Интерьер»

15 ноября 2023, 15:04
Фото: Avito
ТЦ "Спутник Интерьер"

В Белгороде пытаются продать ТЦ «Спутник Интерьер»

Собственник пытается продать центр с начала ноября прошлого года, но безрезультатно. Цены при этом скачут: вначале стоимость составляла 250 млн рублей, а в марте этого года — 275 млн рублей. В настоящий момент цена стала ниже на 95 млн.

Торговый центр «Спутник Интерьер» год не могут продать. В Сети до сих пор опубликовано объявление. В настоящий момент здание площадью 18 062,6 кв. м пытаются продать за 180 млн рублей.

Впервые объявление о продаже ТЦ «Спутник Интерьер» заметили в ноябре прошлого года. Тогда продавец оценил здание в 250 млн рублей. В марте 2023 года цену на объект решили поднять до 275 млн рублей, но и тогда здание никто не купил. Сейчас же цена стала меньше на 95 млн рублей.

Рядом с участком расположены автосалоны и жилые микрорайоны.

В Белгороде за 250 млн рублей продают здание торгового центра
Узнать подробнее
Читайте также:
Кому торговый центр? В Белгороде не покупают дорогую коммерческую недвижимостьНеужели и здесь китайские? Сколько стоят мандарины в Белгородской областиДорого и сердито: в Белгороде за 90 млн рублей продают часть этажа в офисном здании
#Продажа#Недвижимость#Новости Белгорода#Объявление#Белгород#Спутник интерьер#ТЦ#Александра Склярова
Подпишитесь
Роспотребнадзор назвал продукцию «Приосколья», в которой обнаружили сальмонеллу
Сегодня, 10:44
«Пол-остановки отдали под магазинчик»: у белгородцев возникли вопросы к властям
Сегодня, 14:55
В рамках договора: Белгород просит передать участок у Центрального парка ДСК
Сегодня, 12:36
В Белгороде в память о массовом убийстве появится мемориал
Сегодня, 09:40
Избившего 12-летнего школьника белгородца не накажут. Он оказался слишком мал
Сегодня, 11:50
Из жизни ёжиков: Белгород исчез в тумане
Сегодня, 13:25