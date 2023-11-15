С Шебекинского маслодельного завода требуют через суд более 13 млн рублей

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Согласно картотеке дел, организация «Вершина» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к Шебекинскому маслодельному заводу. Организация потребовала взыскать 2 млн рублей основного долга по договору займа, 139 тысяч рублей процентов за пользование займом, 11 млн рублей неустойки и 91 тысячу рублей расходов по уплате госпошлины. К участию в деле в качестве третьего лица привлекли фирму «Джи Аэй Пак Сервис».
В обоснование требований истец указал, что предприятия «Ягода из Белоречки» (с мая 2021 года — компания «Вершина») и АО «Шебекинский маслозавод» заключили договор займа. Истец перечислил ответчику 2 млн рублей, которые маслозавод должен был вернуть до 31 декабря 2020 года. Но в установленный срок деньги АО не вернуло.
Представитель ответчика в письменном отзыве на иск и в судебном заседании указал, что между организациями «Ягода из Белоречки» и «Джи Аэй Пак Сервис» был заключён договор уступки прав, согласно условиям которого компания «Вершина» передала «Джи Аэй Пак Сервис» право требования по договору займа.
Третье лицо и ответчик заявили ходатайства заменить сторону истца на компанию «Джи Аэй Пак Сервис» в связи с заключением вышеуказанного договора уступки прав.
Представитель истца указала, что по договору уступки прав было передано право требования с фирмы «Ейская строительная компания». Суд предложил предоставить оригинал договора уступки. В ходатайстве от 24 июля текущего года представитель истца указала, что оригинал договора уступки утратила экспертная организация при проведении почерковедческой экспертизы, но документ исследовали при рассмотрении других судебных дел.
Представитель третьего лица заявил ходатайство о приостановлении производства по делу до вступления в законную силу судебного акта по делу, которое рассматривается в Арбитражном суде Краснодарского края. В обосновании ходатайство было указано, что судебный акт может иметь преюдициальное значение для настоящего дела.
В сентябре текущего года Арбитражный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство «Джи Аэй Пак Сервис» о приостановлении производства по делу.
Не согласившись, компания «Вершина» обратилась в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд с жалобой и попросила решение Арбитражного суда Белгородской области отменить.
Суд установил, что в производстве Арбитражного суда Краснодарского края находится дело по иску компании «Джи Аэй Пак Сервис» к фирме «Вершина» о признании договора уступки прав, согласно которому произведена уступка права (цессии) задолженности Шебекинского маслозавода заключённым. В августе текущего года производство по данному делу приостановили до вступления в законную силу другого судебного акта.
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отменил решение Арбитражного суда Краснодарского края и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного. Дело направили на новое рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края.
Отменяя судебные акты нижестоящих судебных инстанций, суд кассационной инстанции сделал вывод, что договор уступки прав заключён в отношении задолженности к АО «Шебекинский маслозавод». Суд округа указал, что, несмотря на подписание соглашения о зачёте, в котором имеется ссылка на договор уступки прав, как на совершённую сторонами сделку, по прошествии продолжительного периода компания «Вершина» предъявила иск к АО «Шебекинский маслозавод», вытекающий из заёмных обязательств, которые стороны прекратили зачётом.
Другими словами, в отличие от фирмы «Вершина», которая направила в адрес маслозавода финансовые претензии после возникновения настоящего судебного спора, именно компания «Джи Аэй Пак Сервис» инициировала судебное разбирательство о принудительном взыскании заёмных средств ещё до совершения компанией «Вершина» подобных непоследовательных действий.
Кроме этого, фирма «Джи Аэй Пак Сервис» не оспаривала, что она без каких-либо возражений и пороков воли добровольно подписала соглашение о зачёте, в котором имеется ссылка на договор уступки прав, как на совершённую сторонами сделку. Поэтому судам следовало рассмотреть вопрос, имелись ли у компании «Джи Аэй Пак Сервис» правовые основания для отзыва ранее направленной оферты, если путём подписания соглашения о зачёте компания «Вершина» фактически уже совершила действия по акцепту уступки прав требований.
При этом «Вершина» направила в адрес Шебекинского маслозавода финансовые претензии после возникновения настоящего судебного спора. В документе указано, что суды не рассмотрели возражения о том, что «Джи Аэй Пак Сервис» через аффилированных лиц в спорный период после подписания соглашения о зачёте получила корпоративный контроль над АО «Шебекинский маслозавод» и ей стало невыгодно использовать полученные права требования к заводу.
При новом рассмотрении дела вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Краснодарского края установлено заключение «Джи Аэй Пак Сервис» и фирмы «Вершина» договора уступки прав в отношении задолженности АО «Шебекинский маслозавод». Суд установил, что стороны подписали соглашение о зачёте в конце 2020 года, в связи с чем у «Джи Аэй Пак Сервис» не было правовых оснований для отзыва ранее направленной оферты, поскольку путём подписания соглашения о зачёте компания «Вершина» фактически уже совершила действия по акцепту уступки прав требований. При этом «Вершина» направила в адрес маслозавода финансовые претензии только после возникновения судебного спора.
Таким образом, по ранее рассматриваемому делу суд установил заключение ООО «Джи Аэй Пак Сервис» и ООО «Вершина» договора уступки прав требования в отношении задолженности АО «Шебекинский маслозавод». В документе указано, что суды данные обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного разрешения спора, не учли и не исследовали, вопрос о процессуальном правопреемстве не разрешили, в связи с чем обжалуемые судебные акты не могут быть признаны законными и обоснованными.
Доводы заявителя апелляционной жалобы об отсутствии оснований для приостановления производства по настоящему делу со ссылкой на то, что другие дела не связаны между собой, суд отклонил как не основанные на материалах дела.
В документах указано, что необходимость приостановления производства по рассматриваемому делу до вступления в законную силу судебного акта Арбитражного суда Краснодарского края по делу связана с необходимостью установления факта уступки прав требования (цессии) задолженности маслозавода на основании договора, что будет иметь существенное значение для рассматриваемого спора в рамках настоящего дела.
Изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, исследовав и оценив представленные доказательства, арбитражный апелляционный оставил апелляционную жалобу компании «Вершина» без удовлетворения, а определение Арбитражного суда Белгородской области — без изменения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Центрального округа в месячный срок через арбитражный суд первой инстанции.
Справка. Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», Шебекинский маслодельный завод зарегистрирован в 1993 году в Шебекино. Отрасль — производство молока (кроме сырого) и молочной продукции. Руководитель — Ирина Борина. По итогам 2022 года чистая прибыль предприятия составил 480 тысяч рублей.
По состоянию на 3 квартал 2021 года акционерами значатся Вадим Чайка (50% доли в УК), Сергей Мироненко (27,36%) и Дмитрий Пичкасов (11%).