С Шебекинского маслодельного завода требуют через суд более 13 млн рублей

При новом рассмотрении дела вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Краснодарского края установлено заключение «Джи Аэй Пак Сервис» и фирмы «Вершина» договора уступки прав в отношении задолженности АО «Шебекинский маслозавод». Суд установил, что стороны подписали соглашение о зачёте в конце 2020 года, в связи с чем у «Джи Аэй Пак Сервис» не было правовых оснований для отзыва ранее направленной оферты, поскольку путём подписания соглашения о зачёте компания «Вершина» фактически уже совершила действия по акцепту уступки прав требований. При этом «Вершина» направила в адрес маслозавода финансовые претензии только после возникновения судебного спора.