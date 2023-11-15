«Пятёрочка» предлагает жителям Белгорода стать участниками новогодней акции

Среди гарантированных призов — скидки и специальные предложения от партнеров, а также подарки от сервиса «Пятёрочка Доставка». Кроме того, посетители магазинов смогут принять участие в еженедельном розыгрыше призов, включая бытовую технику и сертификаты на покупки в «Пятёрочке», а также стать участниками розыгрыша автомобиля.