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«Пятёрочка» предлагает жителям Белгорода стать участниками новогодней акции

«Пятёрочка» предлагает жителям Белгорода стать участниками новогодней акции

15 ноября 2023, 08:21
Фото: ТС Пятерочка
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Торговая сеть «Пятёрочка» объявила о запуске новой акции под названием «Навстречу чудесам!», которая пройдет в южных регионах России с 14 ноября по 18 декабря. В рамках этой акции ее участники смогут выиграть гарантированные и ценные подарки, включая главный приз — автомобиль.

Для того чтобы принять участие, необходимо сделать покупку на сумму от 300 рублей в любом магазине «Пятёрочка» и зарегистрировать чек на официальном сайте акции.

Среди гарантированных призов — скидки и специальные предложения от партнеров, а также подарки от сервиса «Пятёрочка Доставка». Кроме того, посетители магазинов смогут принять участие в еженедельном розыгрыше призов, включая бытовую технику и сертификаты на покупки в «Пятёрочке», а также стать участниками розыгрыша автомобиля.

Для ещё большего разнообразия торговая сеть предлагает своим клиентам дополнительные возможности для получения ценных призов. Достаточно сделать покупку любого товара от партнёра акции и зарегистрировать чек на сайте, чтобы стать участником розыгрышей от партнёров.

«Мы рады предложить нашим клиентам участвовать в такой интересной и праздничной акции, которая позволит им окунуться в атмосферу чудес и волшебства. Акция „Навстречу чудесам!“ — это прекрасная возможность получить ценные подарки и главный приз — автомобиль, а также произвести полезные покупки в магазинах „Пятёрочка“», — комментирует Эльвира Бекташева, менеджер по маркетинговым коммуникациям территории «Юг» торговой сети «Пятёрочка».

Акция «Навстречу чудесам!» продлится до 18 декабря во всех магазинах «Пятёрочка».

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