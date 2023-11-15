«Пятёрочка» предлагает жителям Белгорода стать участниками новогодней акции

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Для того чтобы принять участие, необходимо сделать покупку на сумму от 300 рублей в любом магазине «Пятёрочка» и зарегистрировать чек на официальном сайте акции.
Среди гарантированных призов — скидки и специальные предложения от партнеров, а также подарки от сервиса «Пятёрочка Доставка». Кроме того, посетители магазинов смогут принять участие в еженедельном розыгрыше призов, включая бытовую технику и сертификаты на покупки в «Пятёрочке», а также стать участниками розыгрыша автомобиля.
Для ещё большего разнообразия торговая сеть предлагает своим клиентам дополнительные возможности для получения ценных призов. Достаточно сделать покупку любого товара от партнёра акции и зарегистрировать чек на сайте, чтобы стать участником розыгрышей от партнёров.
«Мы рады предложить нашим клиентам участвовать в такой интересной и праздничной акции, которая позволит им окунуться в атмосферу чудес и волшебства. Акция „Навстречу чудесам!“ — это прекрасная возможность получить ценные подарки и главный приз — автомобиль, а также произвести полезные покупки в магазинах „Пятёрочка“», — комментирует Эльвира Бекташева, менеджер по маркетинговым коммуникациям территории «Юг» торговой сети «Пятёрочка».
Акция «Навстречу чудесам!» продлится до 18 декабря во всех магазинах «Пятёрочка».