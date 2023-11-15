Приехали, конечная: никто не захотел обслуживать два автобусных маршрута в Белгороде

Закупка по обслуживанию двух автобусных маршрутов Белгорода осталась без отклика

Организатор пассажирских перевозок Белгородской области искал тех, кто будет готов за 4,1 млн рублей заняться осуществлением регулярных пассажирских перевозок по маршрутам №10 и 36. Контракт разместили на госзакупках, но за десять дней не было подано ни одной заявки на участие.