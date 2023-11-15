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Закупка по обслуживанию двух автобусных маршрутов Белгорода осталась без отклика

Приехали, конечная: никто не захотел обслуживать два автобусных маршрута в Белгороде

15 ноября 2023, 05:17
Фото: Midjourney

Закупка по обслуживанию двух автобусных маршрутов Белгорода осталась без отклика

Организатор пассажирских перевозок Белгородской области искал тех, кто будет готов за 4,1 млн рублей заняться осуществлением регулярных пассажирских перевозок по маршрутам №10 и 36. Контракт разместили на госзакупках, но за десять дней не было подано ни одной заявки на участие.

Организатором закупки стало областное государственное казенное учреждение «Центр закупок». По изначальной задумке до 13 ноября этого года потенциальные исполнители контракта должны были подать свои заявки. Но за десять дней с момента размещения документов этого не сделал никто.

В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе не подано ни одной заявки на участие в нём, определение поставщика признаётся несостоявшимся.
сопроводительный к закупке электронный документ

Как Бел.Ру сообщили в приёмной Организатора пассажирских перевозок региона, на данный момент маршруты №10 и 36 обслуживают ООО «ЕТК» и ООО «Городские пассажирские перевозки» соответственно. Будут ли они обслуживать маршруты дальше — пока неизвестно. В отделе организации пассажирских перевозок ситуацию с госзакупками прокомментировать не смогли.

Напомним, что по документам эти два маршрута должны были курсировать в Белгороде по обновлённой схеме с 2024 года. Подробнее — в отдельном материале.

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#Госзакупки#Эксклюзив#Перевозки#Электронный аукцион#Белгород#Автобусные маршруты#Артем Черненко#Центр закупок#Организатор
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