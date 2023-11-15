Приехали, конечная: никто не захотел обслуживать два автобусных маршрута в Белгороде

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
Организатором закупки стало областное государственное казенное учреждение «Центр закупок». По изначальной задумке до 13 ноября этого года потенциальные исполнители контракта должны были подать свои заявки. Но за десять дней с момента размещения документов этого не сделал никто.
В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе не подано ни одной заявки на участие в нём, определение поставщика признаётся несостоявшимся.
сопроводительный к закупке электронный документ
Как Бел.Ру сообщили в приёмной Организатора пассажирских перевозок региона, на данный момент маршруты №10 и 36 обслуживают ООО «ЕТК» и ООО «Городские пассажирские перевозки» соответственно. Будут ли они обслуживать маршруты дальше — пока неизвестно. В отделе организации пассажирских перевозок ситуацию с госзакупками прокомментировать не смогли.
Напомним, что по документам эти два маршрута должны были курсировать в Белгороде по обновлённой схеме с 2024 года. Подробнее — в отдельном материале.