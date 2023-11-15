«Пол-остановки отдали под магазинчик»: у белгородцев возникли вопросы к властям

«Вы же писали, что 25 ноября. Какие вы там процедуры проводите? Поставьте остановку, а потом проводите свои процедуры. Вам полгода не хватило чтобы остановку сделать. Зато сломали быстро. Вас никто не просил это делать. И на „Родине“ убожище сделали, вместо остановки — магазин. Если не можете нормально делать, верните всё обратно. И не трогайте больше ничего. В других местах делайте свои процедуры», — отметил мужчина.