«Пол-остановки отдали под магазинчик»: у белгородцев возникли вопросы к властям

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
Белгородцы пожаловались на ситуацию с остановками и высказали претензии к мэрии. По словам горожан, толпа людей вынуждена ждать автобусы под дождём, но укрыться им негде. На претензии отреагировали в горадминистрации.
«Ребёнок пошёл на остановку „Стадион“. Ждать автобус. На улице дождь, холод. Какому умнику пришла в голову гениальная мысль снести остановку? Оставить толпу людей без защиты от осадков?» — поинтересовалась белгородка.
Женщине ответили в мэрии. Чиновники пообещали, что остановку вернут в декабре.
Остановочный павильон «Стадион» будет установлен не позднее 10 декабря 2023 года. В настоящее время управлением капитального строительства проводятся закупочные процедуры.
мэрия Белгорода
Однако вопросы у горожанки есть не только по «Стадиону», по и по «Родине».
«И что за издевательство сотворили с остановкой „Родина“? Половину остановки отдали под магазинчик — святое дело! А над второй половиной — продуваемый всеми ветрами навесик? И это вместо остановки со стеной, защищающей от ветра, и со скамейками? Центральные остановки. Всегда толпа людей», — пишет женщина.
И на это обращение у чиновников нашёлся ответ.
Замечания, озвученные жителями по остановочному павильону «Свято-Троицкий бульвар», учтены и прорабатываются. В ближайшее время будут определены дополнительные виды работ и их объёмы. Предварительный срок их выполнения — до 25 декабря 2023 года.
мэрия Белгорода
Однако ответ чиновников белгородцев не удовлетворил. Житель города удивился, почему властям не хватило полгода для того, чтобы вернуть остановку на «Стадионе». Более того, горожанин упомянул, что ранее называли другие даты.
«Вы же писали, что 25 ноября. Какие вы там процедуры проводите? Поставьте остановку, а потом проводите свои процедуры. Вам полгода не хватило чтобы остановку сделать. Зато сломали быстро. Вас никто не просил это делать. И на „Родине“ убожище сделали, вместо остановки — магазин. Если не можете нормально делать, верните всё обратно. И не трогайте больше ничего. В других местах делайте свои процедуры», — отметил мужчина.
Ранее белгородцы жаловались на отсутствие места для комфортного ожидания автобуса. Старый остановочный комплекс снесли, а скамеек на месте не осталось. Губернатор Вячеслав Гладков пообещал, что лавочки появятся на остановке раньше нового павильона.
Однако жалобы были не только на отсутствие скамеек, но и самих остановок. Но после многочисленных жалоб горожан на отсутствие павильонов на «Стадионе» и «Мичурина» городские власти передумали переносить их монтаж на следующий год.
Также сообщалось, что остановки «Стадион» и «Мичурина» в Белгороде получат навесы. На эти цели планировали потратить 6,6 млн рублей.