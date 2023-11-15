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Published Сегодня, 13:39

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

Снег

Первый снег на подходе? Синоптики удивили белгородцев прогнозом на четверг

15 ноября 2023, 13:39
Фото: Midjourney
Снег

Четверг встретит белгородцев мокрым снегом и туманом

На протяжении всего дня в Белгородской области будет влажно — ожидаются дожди и мокрый снег. Температура воздуха ночью опустится к нулю. Прогноз погоды на 16 ноября опубликовали в региональном МЧС.
Сюжет
Погода

По информации синоптиков, завтра, 16 ноября, на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью возможны туман, небольшие дожди и мокрый снег. Днём также будет идти дождь.

Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Днём его порывы достигнут 6-11 м/с. Направление сменится на южное.

Ночью температура воздуха в регионе составит 0…+5 ˚С. Днём столбик термометра поднимется до +4…+9 ˚С.

В Белгороде ночью ожидается +3…+5 ˚С. Днём же воздух прогреется до +6…+8 ˚С.

Отметим, что снег также ожидается в ночь на понедельник, 20 ноября. Температура воздуха опустится до -3 ˚С.

Первый снег и минусовая температура: когда белгородцам ждать зимней погоды
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#Белгородская область#Туман#Погода#Дождь#Снег#Белгород#Александра Склярова
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