Первый снег на подходе? Синоптики удивили белгородцев прогнозом на четверг

Четверг встретит белгородцев мокрым снегом и туманом

На протяжении всего дня в Белгородской области будет влажно — ожидаются дожди и мокрый снег. Температура воздуха ночью опустится к нулю. Прогноз погоды на 16 ноября опубликовали в региональном МЧС.