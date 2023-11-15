Первый снег на подходе? Синоптики удивили белгородцев прогнозом на четверг

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
По информации синоптиков, завтра, 16 ноября, на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью возможны туман, небольшие дожди и мокрый снег. Днём также будет идти дождь.
Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Днём его порывы достигнут 6-11 м/с. Направление сменится на южное.
Ночью температура воздуха в регионе составит 0…+5 ˚С. Днём столбик термометра поднимется до +4…+9 ˚С.
В Белгороде ночью ожидается +3…+5 ˚С. Днём же воздух прогреется до +6…+8 ˚С.
Отметим, что снег также ожидается в ночь на понедельник, 20 ноября. Температура воздуха опустится до -3 ˚С.