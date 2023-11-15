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Published Сегодня, 13:02

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Updated Сегодня, 13:04

Гвоздики

«Он навсегда останется примером»: в Белгороде почтили память погибшего бойца

15 ноября 2023, 13:02
Фото: 1MI
Гвоздики

Мемориальную доску в честь Максима Федюнина открыли в Белгороде

Табличка появилась на фасаде школы № 24. Боец погиб в ноябре 2022 года, сообщили в пресс-службе мэрии Белгорода.

В столице региона почтили память погибшего на СВО Максима Федюнина. В его честь открыли мемориальную доску. Появилась она на фасаде школы № 24. Именно здесь учился белгородец.

Максим Федюнин родился в 1994 году. После окончания школы учился в Белгородском техникуме общественного питания. В Вооружённых силах РФ служил в 2012–2013 гг.

Был участником спецоперации. Максим Федюнин погиб 14 ноября 2022 года при выполнении задач в Подкуйчанске Сватовского района ЛНР. Посмертно награждён орденом Мужества.

Ранее в школе № 24 открыли «Парту Героя» в его честь.

В Белгороде в скором времени могут появиться ещё три мемориальные таблички. Горсовет ранее опубликовал соответствующие проекты решений.

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