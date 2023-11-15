«Он навсегда останется примером»: в Белгороде почтили память погибшего бойца

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
В столице региона почтили память погибшего на СВО Максима Федюнина. В его честь открыли мемориальную доску. Появилась она на фасаде школы № 24. Именно здесь учился белгородец.
Максим Федюнин родился в 1994 году. После окончания школы учился в Белгородском техникуме общественного питания. В Вооружённых силах РФ служил в 2012–2013 гг.
Был участником спецоперации. Максим Федюнин погиб 14 ноября 2022 года при выполнении задач в Подкуйчанске Сватовского района ЛНР. Посмертно награждён орденом Мужества.
Ранее в школе № 24 открыли «Парту Героя» в его честь.
В Белгороде в скором времени могут появиться ещё три мемориальные таблички. Горсовет ранее опубликовал соответствующие проекты решений.